الثلاثاء 08-06-2021
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الثلاثاء، 08-06-2021 03:56 م

توتال تغير اسمها لتصبح توتال للطاقة وتتوسع في مجال مصادر الطاقة النظيفة

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الوكيل الاخباري - أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة توتال العالميه التي عقدت اجتماعها مؤخراً تغيير اسم الشركة حول العالم ليصبح "توتال للطاقه "Total Energies ليوضح بطريقه أكثر شمولا هويتها المرئيّة الجديدة في أن تكون شركة ذات نشاطات شاملة في مجال الطاقة تعمل على تنفيذ مهمّتها التي ترتكز على إنتاج وتزويد طاقة في متناول الجميع وأكثر نظافة لتخدم أكبر عدد ممكن من زبائنها حول العالم .

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وعلق السيد باتريك بوييانيه رئيس مجلس إدارة الشركة قائلا :لقد كان التصويت من غالبية المساهمين داعما لهذا التحول الاستراتيجي الجريء والمطلوب في هذا الوقت ادراكا منهم لصدق وأهمية مسؤوليتنا والتزامنا جميعا اتجاه المجتمع العالمي، موضحاً أن التحول إلى شركة طاقة شاملة تَعتبر التنمية المستدامة من اهم استراتيجيتها ومشاريعها وعملياتها هو تحول من شأنه جعل الشركة بأكملها لاعبا نشطا في قطاع تحول الطاقة.


وخلال الاجتماع قام السيد بويانيه عن كشف الستار عن الشعار الجديد المتعدد الألوان للشركة، موضحاً أن الاسم الجديد "يمثّل حماسنا جميعا ورغبتنا في إنشاء توتال جديدة، قادرة على مواجهة جميع التحديات للانتقال ل المزيد من مصادر الطاقة النظيفه وانبعاثات أقل".

 




 

 


 

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