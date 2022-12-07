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الأربعاء، 07-12-2022 09:15 ص

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تحرز المركز الأول في البطولة الافريقية العربية للبرمجيات ACPCSeniors 2022

سمية


الوكيل الإخباري - أحرز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول في البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات وطرق الحلّ المنهجي لطلاب الجامعات بفئة المتقدمين ACPC 2022 في دورتها الخامسة والعشرين، التي أقيمت في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 145فريقًا من  طلاب الجامعات من 25 دولة عربية وإفريقية، جرى اختيارهم من بين أكثر من 3775 فريقًا شاركوا في التصفيات قبل النهائية.
 وحقق المركز الأول فريق الجامعة المكون من الطلبة: عاصم تفاحة، محمد كيلاني، وأحمد حمودة، بإشراف عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف أحمد.
ونقلت القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، تهنئة سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة، للفريق الفائز ومشرفه على هذا الإنجاز المبارك.

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وأعربت سموها عن اعتزازها وفخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس تفوق الجامعة وريادتها على الصعيدين المحلي والإقليمي، وكفاءة برامجها التي تصقل مهارات الطلبة العلمية والعملية، وتحفز فيهم روح التنافس، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المكانة الرفيعة في كافه المجالات ومنها مسابقات البرمجة العالمية بكل أنواعها ومستوياتها، مشيدة بجهود الطلبة وسعيهم الدؤوب لصقل مهاراتهم العلمية والعملية.
وقال الدكتور أشرف أحمد إن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي وخوارزميات الحاسب لحل المشكلات الصناعية عن طريق كتابة برامج للوصول لأفضل حال بأسرع طريقة وفي أقل وقت ممكن واستخدام أقل مساحة من ذاكرة الحاسب. 


ويتكون كل فريق مشارك من 3 طلاب ومدرب، حيث يعمل الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل في أقل وقت ممكن من خلال جهاز حاسب آلي واحد لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة.
وتهدف البطولة، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تنمية مهارات الإبداع، والابتكار، والعمل الجماعي، التي تظهر قدرات المتسابقين في العمل تحت ضغط في الوقت المتاح من خلال إعداد استراتيجية الحلول الممكنة.


ويذكر أن الجامعة حلت بطلا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في المسابقة الدولية للبرمجة لطلبة جامعات العالم (ICPC 2021) التي أقيمت في موسكو، كما تأهل فريق الجامعة هذا العام إلى المسابقة العالمية للبرمجة (ICPC 2022) في العاصمة البنغالية دكا  دون المرور بالمسابقة الإقليمية لتميز الفريق وقدرته البرمجية العالية، ليكون هذا التأهل السادس للجامعة.

 




 

 


 

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