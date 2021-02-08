جامعةُ الأميرة سمية للتكنولوجيا تكرّم باحثَيْن ومخترعَيْن من أعضاء هيئتها التدريسية

الوكيل الاخباري - كرّم رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي الباحثين الأستاذ الدكتور أحمد حياصات والأستاذ الدكتور محمد صبابحه لوصولهما إلى قائمة أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم، حسب قاعدة بيانات أعدّتها جامعة "ستانفورد"، والمخترعين الأستاذ الدكتور يزن القضاة والدكتور بلال صبابحه لتسجيلهما براءة اختراع عالمية باسم الجامعة لدى مكتب براءات الاختراع الأمريكية.

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وأشاد الرفاعي خلال الحفل بحضور عمداء الكليات والمدراء الإدريين بالإنجازين الثمينين، مؤكداً انسجامهما مع رؤى سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة في مساعي الجامعة الحثيثة نحو التنافسية العالمية، وتحويل المخرجات العلمية إلى تطبيقات تخدم الإنسانية.



وأضاف الرفاعي أن الجامعة لم تدخر جهداً في دفع عجلة التقدم العلمي وتطبيقاته، معرباً عن أمله في تسجيل براءات اختراع وازدياد عدد باحثي الجامعة في القائمة العالمية، مبيناً أن الجامعة اعتمدت سياسات داعمة لبحث العلمي من خلال تطوير تعليمات ترقية وتقييم أعضاء الهيئة التدريسية والتوسع في برامج الدراسات العليا، الأمر الذي ضاعف من النشر في المجلات العلمية من الفئة الأولى عالميا خمسة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية.



وبدورهم شكر المكرّمون إدارة الجامعة على بادرة التكريم مؤكدين على مواصلة عملهم الدؤوب لإحراز إنجازات تثري منجز الجامعة مشيدين بنظام دعم وترقية أعضاء الهيئة التدريسية ودوره في حفزهم وتشجيعهم.

هذا واعتمد التصنيف في قائمة أفضل الباحثين على عدد الأبحاث وجودة المجلات التي نشرت فيها، وعدد الاقتباسات لأعمال الباحث والتأليف المشترك، فيما تمثل الاختراع المسجل في ابتكار يخدم قطاع صناعة السيارات والمدن الذكية، بواسطة نظام تخاطب للسيارات مع الشارع وتبادل المعلومات، لإرشاد السائق والتحكم بالسيارة بما يناسب أحوال المرور.



ويشغل الأستاذ الدكتور محمد صبابحه منصب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية، وسبق له أن كان عميدا للدراسات العليا والبحث العلمي، له ما يزيد عن 55 بحثا منشورا في مجلات مصنفة في قواعد البيانات البحثية Clarivate analytics، وحاصل على جوائز المدرس المتميز من جامعات McGill، والأميرة سمية للتكنولوجيا، والشارقة.



كما وأن الأستاذ الدكتور أحمد حياصات حاصل على جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب الشباب وعمل رئيساً لتحرير المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات ورئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ورئيساً تنفيذياً لها ونشر مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات.

ويشغل الدكتور بلال صبابحة موقع عميد كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة في الجامعة وحاصل على درجة الدكتوراة في الهندسة الكهربائية والحاسوب، بتخصص دقيق في الأنظمة المتضمنة والتحكم الآلي، وسبق وأن عمل كمهندس أول في شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه قرابة 40 بحثاً علمياً وعدد من براءات الاختراع في مجال الطائرات بدون طيار.

كما وعمل الأستاذ الدكتور يزن القضاة لدى شركة انتيل، وسبق أن شغل رئاسة قسم هندسة الاتصالات في الكلية، ولديه ما يقرب 40 بحثاً علمياً وبراءات اختراع في مجال الاتصالات.



هذا وحقّقت الجامعة خلال العام الماضي نجاحات غير مسبوقة تمثلت في حصولها على النجوم الخمس في جميع محاور QS Stars Rating العالمي، وحصلت على الاعتماد الدولي AACSB، وحقّقت المركز الأول محلياً، ولثلاث سنوات متتالية في التصنيف العربي للجامعات 2021QS ، و15 عربياً في معيار عدد الأوراق البحثية المنشورة لكل عضو هيئة تدريسية، والمركز الأول محلياً و16عربياً في معيار عدد الاقتباسات لكل ورقة علمية.



