جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تكرّم طلبتها المتفوّقين المُستحقين للمنح الدراسية    

الوكيل الإخباري - كرّمت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء في حفل نظمه مكتب رعاية الموهوبين في عمادة القبول والتسجيل الطلبة المتفوقين من الطلبة المقبولين 2020 و2021 المستحقين للمنح الدراسية بحضور مجلس العمداء وأولياء أمور الطلبة.

وتشمل المنح الطلبة المتفوقين في كافة تخصصات الجامعة في السنتين الأولى والثانية الذين حافظوا على تفوقهم بعد شهادة الدراسة الثانوية وتصل قيمة المنحة الواحدة إلى 40% من الأقساط الدراسية.

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وفي مستهل الحفل وصفت أبو الهيجاء المتفوقين برأس مال الجامعة وسفرائها الأوفياء إلى العالم، مشيدة بجهودهم ومثابرتهم ومؤكدة على أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم كل دعم مادي ومعنوي لهم.

وحثّت أبو الهيجاء الطلبة على المواظبة على التفوق الأكاديمي مع إيلاء أهمية قصوى لاكتساب المهارات الجديدة المواكبة لروح العصر وتحتاجها أسواق العمل، وأن يحافظوا دوما على شغفهم بالمعرفة وتطوير الذات.



بدوره أشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالغفور ابراهيم الصيدي إلى

أن الجامعة دأبت على إقامة هذا الحفل سنويا لتعطي الدافعية لكل الطلبة لبذل مزيد من الجهود لإحراز التفوق والازدهار.