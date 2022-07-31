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الأحد، 31-07-2022 12:22 م

جامعة مؤتة تكرم بنك الإسكان لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار

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الوكيل الإخباري - كرمت جامعة مؤتة بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- لرعايته الحصرية لجائزة مؤتة للريادة والابتكار، وذلك خلال الحفل الخاص بهذه المناسبة والذي أقيم في مسرح عمادة شؤون الطلبةفي الجامعة.
وتأتي رعاية البنك لجائزة الريادة والابتكار التي أطلقتها جامعة مؤتة على مستوى محافظة الكرك ومحافظات الجنوب، منسجمة مع أهداف الجائزة المتمثلة في تشجيع الطلبة على تطوير أفكارهم الريادية ومساعدتهم على تنفيذها بما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال تأسيس مشاريع ريادية ومبتكرة لتوفير فرص العمل لأبناء هذه المحافظات.

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كما يؤمن بنك الإسكان وباعتباره من أكبر البنوك الأردنية العاملة في المملكة بأهمية أداء دوره المجتمعي الفاعل من خلال دعم الأنشطة والفعاليات المختلفة خصوصاً تلك التي تُعنى بالتعليم والابتكار والريادة وتعمل على تنميةوتعزيز مهارات الطلبة في كافة تخصصاتهم الجامعية وبما يمهد الطريق لاكتشاف المواهب والطاقات الطلابية المبدعة التي سيكون لها دور بارز في النهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.


وكان قد أطلق مركز الريادة والابتكار في الجامعة نسخته الأولى عام 2019، انسجاماً مع رؤية الأردن 2025 والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ومضمون الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التي أكدت التركيز على الابتكار في ريادة الأعمال وتزويد الشباب بالمعارف والمهارات ودعم المواهب والابتكارات.


وتعتبر استراتيجية ريادة الاعمال حلقة تحول هامة من خلال الخدمات والفرص التي تم تقديمها في الجامعة من اجل التقدم والازدهار، والتنوع الاقتصادي، والريادة في المنطقة ومن اجل بناء صورة واضحة للجهود الحالية والمستقبلية.

 




 

 


 

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