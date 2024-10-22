جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله تكرّم 117 مدرسة من المدارس المشاركة في برنامج "بيئتي الأجمل" لدورة 2023-2024

الوكيل الإخباري- كرّمت "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ" 117 مدرسة من المدارس المشاركة في برنامج "بيئتي الأجمل"، للدّورة المنقضية لعام 2023-2024، وذلك وفق معايير الاستمراريّة في الاشتراك في البرنامج لعدّة سنوات، وتحقيق نسبة ارتقاء عالية في آدائها، حيث استحقّت التّكريم 43 مدرسة من إقليم الشمال، و49 مدرسة من إقليم الوسط، و25 مدرسة من إقليم الجنوب. وقد تمّ الإعلان عن المدارس المكرّمة، من خلال الموقع الإلكترونيّ الرّسميّ لجمعيّة الجائزة، ومواقع التّواصل الاجتماعيّ للجمعيّة ووزارة التّربية والتّعليم، ومديريّات التّربية والتّعليم.

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وفي هذا الصدد، وجهّت المدير التنفيذيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ"، لبنى طوقان، شكرها لكافّة المدارس المشاركة في برنامج "بيئتي الأجمل"، معربة عن فخرها بالآداء المتميّز للمدارس المكرّمة، لدورة عام 2023-2024، وكافّة كوادرها العاملة، والمساهمة في البرنامج، مشيرة إلى الأثر الكبير لبرنامج "بيئتي الأجمل" على البيئة المدرسيّة، وعلى تحفيز السلوك الإيجابيّ لدى الطّلبة، وتعزيز انتمائهم لمدارسهم، كما أكّدت طوقان أنّ تكريم جمعيّة الجائزة السّنويّ للمدارس المشاركة في البرنامج يأتي في إطار تحفيزهم للمزيد من العطاء؛ بما ينعكس بشكل إيجابيّ على الارتقاء بمدارسنا، من خلال عمل مؤسّسيّ وممنهج، يُرسّخ الانتماء لدى جميع المشاركين.