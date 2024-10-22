جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله تكرّم 117 مدرسة من المدارس المشاركة في برنامج "بيئتي الأجمل" لدورة 2023-2024

وفي هذا الصدد، وجهّت المدير التنفيذيّ لـ "جمعيّة جائزة الملكة رانيا العبدالله للتّميُّز التّربويّ"، لبنى طوقان، شكرها لكافّة المدارس المشاركة في برنامج "بيئتي الأجمل"، معربة عن فخرها بالآداء المتميّز للمدارس المكرّمة، لدورة عام 2023-2024، وكافّة كوادرها العاملة، والمساهمة في البرنامج، مشيرة إلى الأثر الكبير لبرنامج "بيئتي الأجمل" على البيئة المدرسيّة، وعلى تحفيز السلوك الإيجابيّ لدى الطّلبة، وتعزيز انتمائهم لمدارسهم، كما أكّدت طوقان أنّ تكريم جمعيّة الجائزة السّنويّ للمدارس المشاركة في البرنامج يأتي في إطار تحفيزهم للمزيد من العطاء؛ بما ينعكس بشكل إيجابيّ على الارتقاء بمدارسنا، من خلال عمل مؤسّسيّ وممنهج، يُرسّخ الانتماء لدى جميع المشاركين.
ومن الجدير بالذّكر، أنّ برنامج "بيئتي الأجمل" يشهد إقبالًا واسعًا من المدارس الحكوميّة، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة في البرنامج، مع إغلاق باب الاشتراك لدورة عام 2024-2025، أكثر من 2200 مدرسة، من كافّة مديريّات التّربية والتّعليم في المملكة، بنسبة زيادة بلغت 14% عن العام 2023-2024.
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