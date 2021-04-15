خصومات كبيرة وعروض متنوعة ومزايا مجانية من المركزية تويوتا في رمضان

الوكيل الاخباري - تستقبل"المركزية تويوتا" الشهر الفضيل بخصومات مميزة على مجموعة من سيارات تويوتا الشهيرة، حيث تتيح سيارة تويوتا لاند كروزر بخصم 9,000 دينار (يعتمد على الفئة)، وسيارة تويوتا هايلاندر بخصم 4,000 دينار، وسيارة تويوتا C-HR بخصم 3,000 دينار، وسيارة تويوتا راف 4 بخصم 3,000 دينار، وسيارة تويوتا كورولا بخصم 2,500 دينار، بالإضافة إلى تويوتا هايلكس بدفعة أولى 50% وتمويل بنكي للمبلغ المتبقي بفائدة 0% على 24 شهرًا (تطبّق الشروط والأحكام).

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ولا تقتصر عروض "المركزية تويوتا"في شهر الخير على الخصومات فقط، حيث تقدم مجموعة من المزايا المجانية لكل من يقتني إحدى سيارات تويوتا خلال فترة العرض، تشمل كفالة لمدة 3 سنوات أو 100,000 كم– أيهما أسبق-وكفالة لمدة 7 سنوات أو 120,000 كم على بطارية ونظام الهايبرد– أيهما أسبق -، وخدمة سحب المركبات عن الطريق لمدة سنة مجانًا، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة مجانًا، إلى جانب عروض مميزة على استبدال السيارات القديمة (تطبّق الشروط والأحكام).

واستكمالًا لهذه العروض المميزة،سيحصل جميع العملاء على هدية واحدة من الهدايا الإضافية عند شرائهم إحدى سيارات تويوتاخلال فترة العرض؛ فبإمكانهم اختيار الصيانة المجانية لمدة سنة أو 20,000 كم – أيهما أسبق- أو خدمة حماية السيارة باستخدام النانو سيراميك لمرة واحدة مجانًا (تطبّق الشروط والأحكام).



ترحب "المركزية تويوتا" بالجميع في معرضها في شارع مكة بالعاصمة عمّان خلال شهر رمضان المبارك للاستفادة من هذه الخصومات المميزة والمزايا المجانية والهدايا المتنوعة.