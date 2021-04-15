الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقيب المخابز لـ الوكيل : ذروة الإقبال على شراء الخبز والقطايف الساعة السادسة مساءً

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا بسبب كورونا

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

نصائح من الصحة للأردنيين في رمضان

الغذاء والدواء: إيقاف 76 منشأة وإغلاق 21

استقرار أسعار النفط عالميا

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 15-04-2021 12:00 م

خصومات كبيرة وعروض متنوعة ومزايا مجانية من المركزية تويوتا في رمضان

WhatsApp Image 2021-04-15 at 11.47.38 AM


الوكيل الاخباري - تستقبل"المركزية تويوتا" الشهر الفضيل بخصومات مميزة على مجموعة من سيارات تويوتا الشهيرة، حيث تتيح سيارة تويوتا لاند كروزر بخصم 9,000 دينار (يعتمد على الفئة)، وسيارة تويوتا هايلاندر بخصم 4,000 دينار، وسيارة تويوتا C-HR بخصم 3,000 دينار، وسيارة تويوتا راف 4 بخصم 3,000 دينار، وسيارة تويوتا كورولا بخصم 2,500 دينار، بالإضافة إلى تويوتا هايلكس بدفعة أولى 50% وتمويل بنكي للمبلغ المتبقي بفائدة 0% على 24 شهرًا (تطبّق الشروط والأحكام).

اضافة اعلان

ولا تقتصر عروض "المركزية تويوتا"في شهر الخير على الخصومات فقط، حيث تقدم مجموعة من المزايا المجانية لكل من يقتني إحدى سيارات تويوتا خلال فترة العرض، تشمل كفالة لمدة 3 سنوات أو 100,000 كم– أيهما أسبق-وكفالة لمدة 7 سنوات أو 120,000 كم على بطارية ونظام الهايبرد– أيهما أسبق -، وخدمة سحب المركبات عن الطريق لمدة سنة مجانًا، وخدمة المساعدة على الطريق لمدة سنة مجانًا، إلى جانب عروض مميزة على استبدال السيارات القديمة (تطبّق الشروط والأحكام).

 

واستكمالًا لهذه العروض المميزة،سيحصل جميع العملاء على هدية واحدة من الهدايا الإضافية عند شرائهم إحدى سيارات تويوتاخلال فترة العرض؛ فبإمكانهم اختيار الصيانة المجانية لمدة سنة أو 20,000 كم – أيهما أسبق- أو خدمة حماية السيارة باستخدام النانو سيراميك لمرة واحدة مجانًا (تطبّق الشروط والأحكام).


ترحب "المركزية تويوتا" بالجميع في معرضها في شارع مكة بالعاصمة عمّان خلال شهر رمضان المبارك للاستفادة من هذه الخصومات المميزة والمزايا المجانية والهدايا المتنوعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

شركة البوتاس العربية تدشن حفارة الكرامة - صور

GetAttachment (10)

تكية أم علي تطلق حملتها لشهر رمضان المبارك تحت شعار نطعمهم بزكاة أموالكم

WhatsApp Image 2021-04-12 at 9.36.08 PM

BCI الوكيل الرسمي لمنتجات Xiaomi في الأردن

RJ- Pic

الملكية الأردنية تؤكد حرصها على مواصلة التعاون مع وكلاء السياحة والسفر الأردنيين

GetAttachment (9)

زين توزّع 4500 طرد رمضاني

EIBjzg2X0AA7kvC

البنك العربي يدعم مؤسّسة إنجاز لتنفيذ برنامج الأمن السيبراني لطلاب الجامعات

أخبار متعلقة
NPC Junior Chef - image

الشركة الوطنية للدواجن تطلق مسابقة الشيف الصغير في رمضان لدعم جمعية أسرة التضامن الاجتماعي