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الأحد، 04-04-2021 06:00 م

رئيس مجلس إدارة "البوتاس العربية" وأمين عام الاتحاد العربي للأسمدة يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، يوم الخميس الماضي وخلال استقباله في مقر الشركة أمين عام الاتحاد العربي للأسمدة المهندس رائد الصعوب سبل تعزيز وتدعيم علاقات التعاون المشترك .

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وأشاد المهندس أبو هديب،  بالجهود التي يبذلها الاتحاد العربي للأسمدة لتطوير آفاق صناعة الأسمدة في الوطن العربية،  والارتقاء بمستواها من خلال استخدام وتوظيف أفضل التقنيات والأدوات المناسبة لهذه الصناعة التي تعد اليوم ركيزة اساسية لاقتصادات عدد من الدول العربية  من ضمنها الأردن.

واستعرض المهندس الصعوب   خطة الاتحاد لعام 2021، وآخر المستجدات الخاصة بالملتقى الدولي السنوي للأسمدة والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6- 8 نيسان / إبريل الجاري والذي سيعقد لأول مرة باستخدام تقنية الـ D Hybrid   3، موضحاً أن هذه التقنية تحاكي الحدث الحقيقي وستسمح لفئة كبيرة بمتابعة فعاليات الملتقى عن طريق المنصة الإلكترونية، يناقش خلالها العديد من المتحدثين  أهم الموضوعات المتعلقة بصناعة الأسمدة على الساحتين العربية والدولية وخاصة في ظل جائحة كورونا.   

وناقش أمين عام الاتحاد والمهندس أبو هديب خطة ورؤية  الاتحاد المستقبلية وفقاً لأخر المستجدات والأحداث على صناعة الأسمدة عربياً ودولياً ، وبما ينسجم مع متغيرات هذه الصناعة والتوجهات الحالية والمستقبلية.

تجدر الإشارة إلى أن شركة البوتاس العربية هي ثامن أكبر منتج للبوتاس في العالم من حيث حجم الإنتاج وهي المنتج الوحيد للبوتاس في العالم العربي، كما تعتبر الشركة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني ولها إسهامات متميزة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية والمجتمعية،  وتعمل بموجب امتياز من الحكومة الأردنية يمنحها حقوقًا حصرية لاستخراج وتصنيع وتسويق المعادن من البحر الميت حتى عام 2058.

 




 

 


 

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