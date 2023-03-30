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الخميس، 30-03-2023 02:44 م

"سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" تستعرض أحدث تشكيلة من الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية من علامة "سامسونج أمام شبكة وكلائها وموزعيها في لبنان

Samsung Dealers Event Lebanon


الوكيل الإخباري - التقت شركة "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" مؤخراً بشبكة وكلائها وموزعيها في لبنان، وذلك ضمن فعالية خاصة أقامتها مؤخراً في فندق كمبنسكي بيروت، من أجل التواصل معهم وإطلاعهم على أحدث ابتكارات الشركة الأم وخططها للتوسع في خدمة السوق اللبنانية.

وفي إطار الفعالية، استعرضت الشركة أمام الحاضرين باقة من أبرز منتجات علامة "سامسونج"، مشتملة على تشكيلة من أحدث الإلكترونيات المنزلية الرقمية، مسلطة الضوء عبرها على سلسلة Bespoke للأجهزة المنزلية من غسالات ملابس وثلاجات وغيرها العديد من الأجهزة، فضلاً عن أجهزة التلفاز الذكية بما فيها The Premiere، وThe Sero، وThe Frame، وThe Seirf، هذا إلى جانب جهاز العرض المحمول The Freestyle.

وقد شهدت الفعالية الكشف عن اختيار كل من شركة PC Dealnet، التي تعتبر جزءاً من "المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ITG "، وشركة BMS لتكونا وكلاء "سامسونج" للأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية، والعمل معها جنباً إلى جنب كشريكين استراتيجيين في هذا المجال.

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هذا وتميزت الفعالية بأجوائها الودية التي تخللها العديد من الفقرات الترفيهية، مختتمة بحفل عشاء.

وحول هذا الشأن، أكد المدير العام لشركة "سامسونج المشرق العربي"، هيون دونغ هندريك لي، عن فخره بالعلاقات المثمرة التي تجمع الشركة بوكلائها وموزعيها وأصحاب المعارض الداعمين لها في تعزيز انتشار منتجاتها وخلق قصص نجاح جديدة لها في لبنان، مشيداً بجهودهم، ومبيناً بأن خطط الشركة التوسعية تعكس حجم الاهتمام بالسوق اللبنانية، كما أنها تأتي منسجمة مع خططها الهادفة للحفاظ على موقعها، ولتعزيز رسالتها المتمثلة بمواصلة توفير تجارب استثنائية ذات قيمة حياتية وتكنولوجية للمستهلكين مع منتجاتها المبتكرة التي تسهل تفاصيل الحياة، وعبر خدماتها الراقية والكفؤة.

 




 

 


 

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