"سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" تطلق حملتها الصيفية على الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية بخصومات مميزة

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض الصيف على أجهزتها المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية التي تتوجه بها كما في كل عام للمقبلين على الزواج لمساعدتهم على تجهيز منازل الزوجية، وذلك مع خصومات مميزة على طرازات مختارة من الثلاجات وغسالات ونشافات الملابس، وأجهزة تلفاز UHD 4K وQLED 4K الذكية.



وتقدم الشركة في إطار حملتها التي تحمل شعار "نقوطنا إلكم عروض فخمة، اشتر أكثر ووفر أكثر"، خصماً تصل نسبته إلى 20% لدى الشراء من معارضها ومعارض وكلائها وموزعيها. أما من يقومون بالشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، فسيكون بإمكانهم التمتع بنفس الخصومات، لكن مع إمكانية سداد قيمتها بالتقسيط عبر بنوك محددة مع خيار التقسيط حتى 24 شهراً بفائدة 0٪، مع كفالة سنوية تصل مدتها إلى 20 سنة على المحرك الرقمي العاكسDigital Inverter الذي تتضمنه جميع منتجات الأجهزة المنزلية الرقمية من علامة "سامسونج"، ومعززة بضمان إضافي لمدة عام آخر عند الشراء من خلال المتجر الالكتروني لدى سامسونج عبر الرابط التالي: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/wedding-offer/



وتهدف هذه الحملة التي تتيح سامسونج ضمنها خصومات بنسب أعلى كلما زاد عدد المنتجات المشتراة، وذلك من خلال خصم بنسبة تصل إلى 10% لدى شراء منتج، مقابل خصم بنسبة تصل إلى 15% لدى شراء منتجين، وخصم بنسبة تصل إلى 20% لدى شراء ثلاثة منتجات فأكثر من علامة "سامسونج"، لتسهيل تفاصيل حياة الشباب من خلال تمكينهم عبر منتجات "سامسونج" من الحصول على منازلهم العصرية الذكية والمريحة، لاعتمادها على منتجات منزلية رقمية وأجهزة ترفيه منزلي مبنية وفقاً لأحدث التقنيات وأكثرها تقدماً، والتي يمكن تعزيز وظائفها مع تطبيق SmartThings المتصل الذي يتناسب مع متطلبات المنازل الذكية، ويمنح المستخدم إمكانية التحكم في بيئة منزله وتعديلها وفقاً لاحتياجاته مع ربط كافة أجهزته معاً، بالاستفادة من عروضها وخصوماتها، والتي تقدم سامسونج معها قيمة اجتماعية؛ حيث التيسير على الشباب لا سيما ضمن مناسبة الزواج، إلى جانب القيمة الشرائية حيث التوفير الكبير، والقيمة التكنولوجية والحياتية التي تقدمها المنتجات المشمولة بالحملة.

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وتتراوح الأجهزة المنزلية الرقمية التي تشملها الحملة ما بين ثلاجات جنباً إلى جنب سعة 682 لتر بتقنية التبريد المزدوج الإضافي Twin Cooling Plusالتي تحافظ على نضارة الطعام لأطول فترة ممكنة، وبخاصيتي التبريد السريع والتجميد عند الحاجة Power Cool‏/ Power Freeze بلمسة زر، مع مساحة داخلية أكبر، وغسالات التحميل الأمامي Bespoke سعة 11 كغم، التي تسهل القيام بعملية غسيل أكثر فعالية مع تكنولوجيا AI Ecobubble*، ومن خلال 23 برنامج للغسل، والذي يمكن القيام به بدقة وذكاء مع خاصية الغسل بالذكاء الاصطناعي (AI Wash) التي معها سيكفي المسحوق للغسل لمدة شهر كامل، فضلاً عن توفيرها إمكانية تقليل وقت الغسل مع تكنولوجيا QuickDrive، فضلاً عن نشافات التحميل الأمامي سعة 9 كغم التي تمنع تجعد الملابس وتزيل الروائح الكريهة بفضل تقنية Air Washمع تجفيف ذكي وتحكم بالذكاء الاصطناعي وكفاءة في استهلاك الطاقة A+++، وهي المنتجات التي تأتي جميعها معززة بضمان لمدة 20 سنة على الضاغط العاكس الرقمي.



أما أجهزة تلفاز QLED 4K فهي التي تقدم صوراً تنبض بالحياة بفضل معالج Quantum 4K مع أداء رائع في اللعب على الشاشة بفضل تكنولوجيا HDR، والعديد من المميزات التي من أهمها إمكانية تشغيله باللمس عبر الهاتف الذكي المتوافق مع خاصية Tap View، وتشغيل أكثر من محتوى في نفس الوقت مع خاصية Multi View، والتزامن المتناغم بين التلفاز وجهاز الصوت مع نظام Q-Symphony وغيرها.



وتنبثق هذه الحملة من برامج الشركة الرامية لتعزيز حضور علامة سامسونج في حياة وبيوت الأردنيين بتسهيل اقتنائهم لمنتجاتها التي تتميز بالجودة والكفاءة والمتانة العالية، بالإضافة للعمر التشغيلي الطويل والانسجام مع البيئة، عبر عروضها وخصوماتها المتنوعة.