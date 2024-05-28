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الثلاثاء، 28-05-2024 01:09 م

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تروج للسياحة في الأردن بالتعاون مع الفنان البصري شامخ البلوي من خلال ميزة Circle to Search بقوة الذكاء الاصطناعي على أجهزة Galaxy

Shamekh Bluwi


الوكيل الإخباري - أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مبادرة للترويج لأهم المعالم السياحية في الأردن من شماله وحتى جنوبه، وذلك في إطار عمل فني تم تنفيذه بالتعاون مع الفنان البصري المتخصص في الرسم الرقمي واليدوي، شامخ البلوي، وبالاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في ميزة Circle to Search على أجهزة Galaxy الجديدة.

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ومن خلال رسم فني مبهر يحمل الطابع التراثي ويزين شاشة إعلانية ضخمة ثلاثية الأبعاد من علامة سامسونج، يمكن استكشاف العديد من المواقع الأثرية والتعرف إليها ومعرفة الكثير من المعلومات حولها بما في ذلك موقعها الجغرافي، باستخدام ميزة البحث عالية الجودة Circle to Search التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المدمج، والتي تتضمنها هواتف Galaxy S24 Ultra، والتي ترتبط بالعديد من الخدمات بما فيها خرائط جوجل.


ويمثل هذا التعاون خطوة إيجابية إلى الأمام ضمن مساعي الشركة والفنان البلوي لإبراز جمال الأردن بعيونهما، ولتعزيز السياحة الداخلية من خلال التقنيات الحديثة ومستويات الإبداع اللانهائية التي تتيحها قوة الذكاء الاصطناعي عبر هواتف Galaxy، كما أنه يأتي في أعقاب إطلاق هاتف Galaxy S24 Ultra الأحدث مع ميزة Galaxy AI Circle to Search، بما يأخذ المستخدمين في تجربة تعلمية ملهمة مع آفاق واسعة من الإبداع والفن.


وتعد ميزة Circle to Search إحدى الميزات المدعومة من جوجل على هاتف Galaxy S24، وهي التي تسهل البحث بسرعة عن أية معلومات حول ما يظهر على شاشة الهاتف، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو أو النصوص عن طريق النقر بالإصبع أو باستخدام قلم S Pen، والتي يمكن التعرف على كيفية استخدامها بشكل أكبر للبحث بسهولة عن المعلومات المراد معرفتها، من خلال تطبيق المعرض والويب ووسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي.


وتتيح ميزة Circle to Search للمستخدم إمكانية البحث بسرعة عبر الإنترنت عن العناصر التي تهمه ضمن أية صور أو نصوص دون تبديل التطبيقات أو كتابة الاستعلام حول ما يتم البحث عنه، حيث أنها لن تتطلب للاستفادة منها سوى النقر بالإصبع أو باستخدام قلم S Pen لوضع دائرة حول العنصر أو النص محل الاهتمام، لتبدأ البحث تلقائياً. هذا وتعمل ميزة Circle to Search على جميع التطبيقات التي تسمح بالتقاط الشاشة.


 




 

 


 

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