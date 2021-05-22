سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق حملة صيانة مجانية لأجهزة التكييف المنزلي

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" المشرق العربي، عن نيتها إطلاق حملة خاصة بخدمات فحص وصيانة أجهزة التكييف المنزلي من علامة "سامسونج" بالمجان فيكل محافظات المملكة، على مدار أسبوع كامل اعتباراً من الثالث والعشرين من شهر أيار للعام الحالي 2021.

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وخلال فترة الحملة التي ستنفذها الشركة على يد فريقها الفني المؤلف من نخبة من الخبراء المختصين والمدربين على تلبية احتياجات الزبائن بكفاءة وفعالية، سيحظى مقتنو أجهزة "سامسونج" للتكييف المنزلي بخدمة فحص وتنظيف الفلاتر، إلى جانب فحص مستوى الغاز وتعبئته في حال الحاجة لذلك.



وتأتي هذه الحملة التي ترسخ ثقافة الصيانة الدورية وتسلط الضوء على أهميتها، ضمن مساعي الشركة للاستمرار في تحقيق أعلى مستويات التميز في خدمة ورعاية الزبائن بما في ذلك خدمات ما بعد البيع، كما أنها تندرج في إطار برامج التقدير والمكافأة التي تقدمها الشركة للزبائن بمنحهم مزايا إضافية وفائدة طويلة المدى.