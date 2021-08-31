سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تكشف عن أحدث إصدارات سلسلة هواتف Galaxy Z القابلة للطي

الوكيل الاخباري - احتفالاً بالإطلاق الرسمي العالمي لطرازات الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy Z القابلة للطي، هاتف "Galaxy Z Fold3"، وهاتف "Galaxy Z Flip3" الاستثنائية، تقيم شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" فعالية “Galaxy Z Series and Lifestyle Products”، على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر آب الحالي، في مجمع الملك حسين للأعمال.

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وقد خصصت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" أول أيام فعاليتها للصحفيين والإعلاميين، والمؤثرين والمدونين المتخصصين في مجال التكنولوجيا، فيما خصصت اليومين الثاني والثالث لزبائن الشركة وعامة الجمهور من المهتمين، وذلك لمنح الجميع الفرصة للاطلاع عن كثب وهم في مركباتهم على ميزات طرازات الإصدارات الجديدة واكتساب المعرفة حول أداء الهواتف القابلة للطي الجديدة كلياً.







وفي تعليق له على هذه الفعالية، قال مدير قسم التسويق لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، محمد العبدالله: "نحرص دوماً على أن نعكس الابتكار والابداع الذي يميز منتجات سامسونج في أي فعالية ننفذها محلياً ومنها فعالية “Galaxy Z Series and Lifestyle Products” التي تراعي إجراءات السلامة، والتي صممت مع واجهات عرض ونماذج مميزة ومتقدمة تقنياً وفنياً لعدة منتجات أبرزها الجيل القادم من الهواتف القابلة للطي التي رفدنا بها السوق الأردنية كما الأسواق الأخرى في الدول المتقدمة، والتي تعتبر بداية عصر جديد للهواتف الذكية لمزاياها المتطورة والتحسينات الرئيسة التي طرأت عليها من أجل تقديم تجارب فريدة تتضمن طرقاً وأساليب جديدة للعمل والترفيه والمشاهدة واللعب."



وأضاف: "سعداء بالإقبال الذي لاقته فعاليتنا منذ بدايتها من قبل المشاركين من الإعلاميين والمؤثرين والمدونين الذين نشكر لهم اهتمامهم الدائم بأخبار ومستجدات علامة سامسونج، مقدرين دعمهم الدائم، والشكر موصول لعشاق علامة سامسونج ولكل من أسهم في إنجاح هذه الفعالية الهامة."







وتماشياً مع نمط الفعالية الاستثنائي، تقدم سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي خلالها تجربة العيش في بيت سامسونج الذكي، واكتشاف نمط حياة أكثر ذكاء، مع ما يتضمنه من منتجات وأجهزة إلكترونية منزلية استثنائية، مشتملاً على الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7، وأجهزة Lifestyle الذكية التي تتفرّد بتكنولوجيا رائدة ومزايا متطورة، ومطابخ سامسونج المدمجة Built-In التي تجمع بين التصميم الجميل والأداء المثاليّ، كالفرن المدمج Built-In وأحدث ثلاجات سامسونج التي تتسم بتصميم انسيابي ومبهر.

كذلك، فإن بيت سامسونج الذكي يتضمن في أروقته جهاز عرض The Premier، الذي يعدّ أول جهاز عرض مُعتمد في العالم يستخدم تكنولوجيا HDR10+‎ للحصول على مشاهد واقعية نابضة بالحياة، وجهاز تلفاز Neo QLED بدقة 8K الذي يتميز باشتماله على وحدات Quantum Dot التي تتيح للمستخدم مشاهدة لون حقيقي بنسبة 100%، إلى جانب جهاز تلفاز The Frame الذي يتميز أيضاً باشتماله على وحدات Quantum Dot، والذي يبدو كلوحة فنية أنيقة عند إطفائه، وأخيراً خزانة سامسونج AirDresser الجديدة التي تتضمن 22 برنامجاً لإنعاش وتعقيم الملابس والأقمشة.



