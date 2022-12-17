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السبت، 17-12-2022 02:26 م

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" ومجمع الملك الحسين للأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما

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الوكيل الإخباري - وقعت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مؤخراً مذكرة تفاهم مع مجمع الملك الحسين للأعمال، بهدف تعزيز أوجه التعاون والعمل المشترك بين الطرفين، بما ينعكس على تلبية متطلبات قطاعات الأعمال التي تختص بها الشركات التي تتخذ من المجمع مقراً لها.
وتقدم "سامسونج" من خلال مذكرة التفاهم الفرصة للشركات التي تدير أعمالها من قلب المجمع للاستفادة من مزايا الجودة والكفاءة والمتانة العالية التي تتسم بها منتجاتها من الأجهزة المنزلية الرقمية، والهواتف الذكية وملحقاتها، بالإضافة إلى وظائفها العملية، وعمرها التشغيلي الطويل، فضلاً عن انسجامها مع المعايير البيئية، وذلك ضمن تجربة تسوق سهلة وعصرية من خلال متجر سامسونج الإلكتروني، موفرة الوقت والجهد على الشركات، مع خيارات دفع متنوعة تشمل الدفع نقداً أو عبر البطاقات الائتمانية، الأمر المعزز بالتوصيل والتركيب المجاني للمنتجات المطلوبة من الأجهزة المنزلية الرقمية لكافة المحافظات باستثناء العقبة، مع كفالة ما بعد البيع.

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وفي تعليق له على هذا التعاون، قال المدير العام لشركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، هيون دونغ هندريك لي: "سعداء بهذا التعاون مع مجمع الملك الحسين للأعمال والذي يتيح لنا الفرص لاستهداف المزيد من الشركات لمساندتها في تطوير أعمالها بصورة غير مباشرة، وذلك باعتبار المجمع حاضنة هامة للاستثمارات والأعمال المحلية والعالمية على اختلافها. ويندرج تعاوننا مع المجمع ضمن استراتيجية أعمالنا التي تلتزم معها بدعم القطاع المؤسسي بمنحه قيمة مضافة تكنولوجية ومهنية وحيادية."
وتتميز منتجات "سامسونج" بقدرتها على تلبية الاحتياجات المختلفة ضمن بيئات العمل المتنوعة، وهو ما سيسهم في خدمة أهدافها ويسهل عليها تأدية عملياتها ورعاية موظفيها وزبائنها.

 



 




 

 


 

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