سامسونج إلكترونيكس تطلق الدعوة لجماهيرها لحضور ومشاهدة حدث Galaxy الافتراضية في إطار فعاليات مؤتمر MWC 2021

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" عن عزمها تنظيم حدث Galaxy الافتراضي، في إطار مشاركتها في فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة MWC 2021.

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وتدعو الشركة جماهيرها للانضمام إليها لمشاهدة الحدث الذي سيبث مباشرة عبر قناتها على اليوتيوب على الرابط: https://www.youtube.com/Samsung، ومن خلال موقع المؤتمر على الرابط: https://www.mwcbarcelona.com/، في الثامن والعشرين من حزيران 2021، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع (08:15) مساءً بتوقيت الأردن، للتعرف على رؤية الشركة المستقبلية فيما يتعلق ببرمجيات الأجهزة القابلة للارتداء، واستعراض آلية سامسونج في تطوير نظام Galaxy البيئي للأجهزة المتصلة وأحدث ابتكاراتها وتحسيناتها الأمنية المصممة لمنح المستخدمين الحماية وراحة البال في عالم مفتوح ومتصل يثري نمط الحياة، فضلاً عن الاطلاع على أحدث ساعات سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 التي سيتم إزاحة الستار عنها خلال الحدث.