سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تختار ChannelEngine لدعم نمو أعمالها الإلكترونية وأتمتة عملياتها في المنطقة

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ChannelEngine الرائدة عالمياً في برمجيات إدارة وتشغيل الأسواق الإلكترونية، اليوم عن تعاونها مع شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسهيل عملياتها وتوسيع حضورها عبر أبرز الأسواق الإلكترونية في المنطقة. اضافة اعلان





وتُعد سامسونج شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، ولطالما كانت في طليعة الابتكار، حيث تقدّم أحدث المنتجات والحلول للمستهلكين حول العالم. وفي إطار سعيها لتعزيز حضورها في الأسواق الإلكترونية وتحسين تعاملها مع أبرز منصات التجارة الرقمية، اختارت سامسونج شركة ChannelEngine كشريك موثوق لها في هذا المجال. وبفضل تواجدها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتباطها المباشر عبر واجهات برمجة التطبيقات مع منصة "نون" وغيرها من الأسواق الإقليمية الكبرى، تتمتع ChannelEngine بمكانة فريدة تمكّنها من دعم استراتيجية سامسونج للنمو الرقمي.

وبفضل التكنولوجيا المتقدمة التي تقدمها ChannelEngine في مجال إدارة الأسواق الإلكترونية، ستتمكن سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إدراج منتجاتها بسهولة في الأسواق الرئيسية، ما يُلغي الحاجة إلى الإجراءات اليدوية ويُحسِّن كفاءة العمل. وسيمكّنها هذا النظام من الحفاظ على هوية علامتها التجارية، وتحسين طريقة عرض المنتجات، وتوحيد إدارة المخزون، وتحديث الأسعار ومعالجة الطلبات بشكل متناسق عبر مختلف الأسواق. ومن خلال أتمتة هذه العمليات، ستتمكن سامسونج أيضاً من تعزيز الكفاءة التشغيلية، والتركيز على توسيع أعمالها التجارية في الأسواق الإلكترونية، وتحقيق نمو في الإيرادات.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب رئيس تطوير الاستراتيجيات والمسؤول الإقليمي في ChannelEngine، نيلز فلورز: "تُعد سامسونج واحدة من الشركات العملاقة في القطاع، وتتبنّى استراتيجية واضحة في مجال التجارة الإلكترونية. ونحن سعداء بدعم جهودها في تطوير عملياتها ضمن الأسواق الإلكترونية. إن خبرتنا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب قدراتنا التقنية المتقدمة، ستمكّن سامسونج من إدارة عملياتها بكفاءة عبر الأسواق الإلكترونية، وتعزيز حضورها وزيادة إيراداتها على أبرز المنصات الرائدة."

هذذا وأضافت مديرة قسم البيع المباشر إلى المستهلك في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سابرينا وورفل: "تلتزم سامسونج بصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، بتقديم تجارب متميزة للمستخدمين عبر مختلف قنوات التواصل مع العملاء، بما في ذلك أنشطتها في الأسواق الإلكترونية. ومن خلال التعاون مع ChannelEngine، أصبح بإمكاننا العمل بكفاءة مع المنصات الرئيسية، وتحسين تحديثات المخزون، وتبسيط إدارة العمليات عبر منصات متعددة، إلى جانب تعزيز استراتيجيتنا الشاملة في التجارة الإلكترونية. كما تتيح لنا هذه الشراكة تعزيز حضورنا في الأسواق الرئيسية بالمنطقة، وتقديم تجربة تسوّق أكثر كفاءة وسلاسة لعملائنا، فضلاً عن دمج خبراتنا المشتركة لدفع عجلة النمو والابتكار في المنطقة."

ومن خلال الاستفادة من خبرات ChannelEngine، تعمل سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعزيز انتشارها الإلكتروني ضمن أبرز الأسواق في المنطقة. وتهدف من خلال هذه الشراكة إلى زيادة إيراداتها في أسواق البيع المباشر للمستهلك، وتحسين كفاءة عملياتها في عدة دول، وعبر منصات إلكترونية متنوعة.



