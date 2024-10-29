سامسونج تكشف عن ميزة ‘Generative Wallpaper’ لتقديم صور مخصصة بدقة 4K على أجهزة التلفاز المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي تعليق له على ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العرض المرئي في سامسونج، تشولجي كيم: "تفتح ميزة ‘Generative Wallpaper’ آفاقاً جديدة لتخصيص شاشات المستخدمين، ما يتيح لهم تخصيص أجهزة التلفاز لديهم بهم بشكل يتناسب مع أذواقهم الشخصية." وأضاف: "بينما نواصل دفع حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي، نطمح لتحويل تجربة الترفيه المنزلي وتطوير طرق جديدة لتفاعل المستخدمين مع شاشاتهم."
ومن خلال ميزة ‘Generative Wallpaper’، تقدم "سامسونج صوراً مرئية فائقة الجودة تنسجم بشكل مثالي مع ديكور المنزل، ما يخلق أجواء حيوية وتجربة غامرة. وتتوفر هذه الميزة من خلال وضع ‘Ambient Mode’، الذي يحوّل جهاز التلفاز إلى لوحة فنية تعرض محتوى مخصصاً، مثل تحديثات الطقس، والأخبار، والوقت.
وللوصول إلى الميزة، يمكن للمستخدمين ببساطة الوصول إلى قائمة ‘Ambient Mode’، والضغط على الزر، ثم الاختيار من بين مجموعة من الأنماط التي يفضلونها مثل ‘Happy Holiday’ أو ‘Party’. بعد ذلك، يقوم الذكاء الاصطناعي المتطور من سامسونج بإنشاء صور بدقة 4K تتناغم مع تصميم المنزل.
ومن المقرر أن يتم إطلاق ميزة ‘Generative Wallpaper’ قريباً في كوريا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، مع خطة لتوسيعها عالمياً في عام 2025
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