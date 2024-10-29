سامسونج تكشف عن ميزة ‘Generative Wallpaper’ لتقديم صور مخصصة بدقة 4K على أجهزة التلفاز المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق المرتقب لميزة ‘Generative Wallpaper’ على أجهزة تلفاز ‘Neo QLED’ و ‘QLED’من تشكيلة عام 2024. وتعتمد هذه الميزة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء صور مخصصة بدقة 4K، ما يتيح للمستخدمين تخصيص شاشاتهم بطريقة مبتكرة.

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وفي تعليق له على ذلك، قال نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العرض المرئي في سامسونج، تشولجي كيم: "تفتح ميزة ‘Generative Wallpaper’ آفاقاً جديدة لتخصيص شاشات المستخدمين، ما يتيح لهم تخصيص أجهزة التلفاز لديهم بهم بشكل يتناسب مع أذواقهم الشخصية." وأضاف: "بينما نواصل دفع حدود تقنيات الذكاء الاصطناعي، نطمح لتحويل تجربة الترفيه المنزلي وتطوير طرق جديدة لتفاعل المستخدمين مع شاشاتهم."



ومن خلال ميزة ‘Generative Wallpaper’، تقدم "سامسونج صوراً مرئية فائقة الجودة تنسجم بشكل مثالي مع ديكور المنزل، ما يخلق أجواء حيوية وتجربة غامرة. وتتوفر هذه الميزة من خلال وضع ‘Ambient Mode’، الذي يحوّل جهاز التلفاز إلى لوحة فنية تعرض محتوى مخصصاً، مثل تحديثات الطقس، والأخبار، والوقت.