"سرايا العقبة ووتربارك" تطرح المزيد من المزايا والعروض القيمة على بطاقة الدخول الموسمية

الوكيل الاخباري - طرحت "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، مزايا وعروضاً إضافية على البطاقة الموسمية، لتتيح الضيوف من العائلات والأصدقاء المزيد من المرح والترفيه للاستمتاع بأروع المغامرات والتجارب المائية الاستثنائية من خلال "البطاقة الموسمية العائلية"، و"البطاقة الموسمية"القياسية.



وسيحصل حاملو عضوية "البطاقة الموسمية" على خصومات ومزايا إضافية قيمة، بما في ذلك خصم بنسبة 20% على تجارب الطعام والشراب والتسوق، وعدداً من الخدمات الأخرى المختارة التي توفرها المدينة مثل استئجار الشيشة والخزائن والمناشف.

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ويمكن للعائلات التي تتألف من أربعة أشخاص اختيار "البطاقة الموسمية العائلية"التي تتوفر مقابل 600 دينار. كما يمكن اختيار البطاقة الموسمية الإضافية لإضافة فرد آخر من العائلة المباشرة لمشاركتهم المرح والحماس مقابل 140 دينار. ويتعين على الضيوف الراغبين بالانضمام لعضوية "البطاقة الموسمية" شراء بطاقة العضوية القياسية مقابل 200 دينار، والاستمتاع بدخول غير محدود إلى مدينة الألعاب المائية حتى نهاية الموسم.







وبدأت سرايا العقبة ووتربارك حالياً باستقبال الضيوف من الأصدقاء والعائلات في موسم جديد من المغامرات المائية مع المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق المائية التي تتيح لهم قضاء أوقتاً ترفيهية متكاملة على مدار الموسم.



وتتولى شركة "فرح إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنربراذرز أبوظبي بالإضافة الى كلايم أبوظبي.



للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.









