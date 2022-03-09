الأربعاء 09-03-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يلتقي وجهاء محافظة معان

شركات التخليص: حركة نقل البضائع سوف تتأثر إذا طال أمد الأزمة الأوكرانية

الأرصاد توضح حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

ولي العهد يتابع تمرين "استجابة النشامى" لمحاكاة سيناريو هجوم إرهابي - صور

الخارجية: اخراج 120 أردنياً وعائلاتهم من سومي الاوكرانية

دعوة عاجلة للأردنيين في سومي

التعليم العالي: شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض

جهود لتأمين إجلاء آخر مجموعة من الأردنيين لخارج سومي

ارتفاع قيم حوالات الأردنيين إلى 608 ملايين دينار خلال الشهر الماضي

ارتفاع أسعار الذهب محليا

الأربعاء، 09-03-2022 11:58 ص

"سرايا العقبة ووتربارك" تطرح المزيد من المزايا والعروض القيمة على بطاقة الدخول الموسمية

1-Aerial_TEST


الوكيل الاخباري - طرحت "سرايا العقبة ووتربارك"، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، مزايا وعروضاً إضافية على البطاقة الموسمية، لتتيح الضيوف من العائلات والأصدقاء المزيد من المرح والترفيه للاستمتاع بأروع المغامرات والتجارب المائية الاستثنائية من خلال "البطاقة الموسمية العائلية"، و"البطاقة الموسمية"القياسية.

وسيحصل حاملو عضوية "البطاقة الموسمية" على خصومات ومزايا إضافية قيمة، بما في ذلك خصم بنسبة 20% على تجارب الطعام والشراب والتسوق، وعدداً من الخدمات الأخرى المختارة التي توفرها المدينة مثل استئجار الشيشة والخزائن والمناشف.

اضافة اعلان

 

ويمكن للعائلات التي تتألف من أربعة أشخاص اختيار "البطاقة الموسمية العائلية"التي تتوفر مقابل 600 دينار. كما يمكن اختيار البطاقة الموسمية الإضافية لإضافة فرد آخر من العائلة المباشرة لمشاركتهم المرح والحماس مقابل 140 دينار. ويتعين على الضيوف الراغبين بالانضمام لعضوية "البطاقة الموسمية" شراء بطاقة العضوية القياسية مقابل 200 دينار، والاستمتاع بدخول غير محدود إلى مدينة الألعاب المائية حتى نهاية الموسم.

 




وبدأت سرايا العقبة ووتربارك حالياً باستقبال الضيوف من الأصدقاء والعائلات في موسم جديد من المغامرات المائية مع المجموعة الواسعة من الألعاب والمرافق المائية التي تتيح لهم قضاء أوقتاً ترفيهية متكاملة على مدار الموسم.

وتتولى شركة "فرح إكسبيرينسز" التابعة لشركة "ميرال لإدارة الأصول" المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية لسرايا العقبة ووتربارك، وهي الشركة التي تدير العمليات التشغيلية لنخبة من المدن والمرافق الترفيهية على جزيرة ياس في أبوظبي مثل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنربراذرز أبوظبي بالإضافة الى كلايم أبوظبي.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.sarayaaqabawaterpark.com.

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
unnamed

البنك العربي و "أبل Apple " يطلقان عرض "اشتر الآن وادفع لاحقاً"

IWD_2022_main5

موظفو سامسونج حول العالم يشاركون آمالهم في غد أكثر استدامة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

Int. Women Day 8.3.2022

بنك الإسكان يكرم أقدم عميلة بمناسبة يوم المرأة العالمي

f

مجموعة شركات الأردنية للطيران تكرم النساء العاملات في يوم المرأة العالمي

GetAttachment (1)

استبدل أثاث المنزل القديم بأحدث الموديلات في الأردن بأسعار منافسة

Kia EV6 ECOTY

كيا EV6 تفوز بلقب سيارة العام الأوروبية 2022

أخبار متعلقة
Aqua Jerash Kids

"سرايا العقبة ووتربارك" تفتح أبوابها في موسم جديد من التجارب والمغامرات المائية الفريدة

Aerial

"سرايا العقبة ووتربارك" تستعد لفتح أبوابها لموسم جديد في شهر مارس