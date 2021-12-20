سيارة رينج روڤرSV الجديدة : كيف يحدد الابتكار والخامات الفاخرة، الرفاهية العصرية من عمليات السيارات الخاصة

الوكيل الإخباري - مع تفاصيل التصميم الحصرية وعبر خيارات متعددة لانتقاء المواد الخام، ستوفر رينج روڤر SV الجديدة من قسم عمليات السيارات الخاصة، مجالًا أكبر لإضفاء الطابع الشخصي على السيارة من اختيار العميل أكثر من أي وقت مضى.



قبيل البدء في فتح باب الحجز بداية 2022، يستطيع العملاء الآن استخدام أداة التهيئة (Land Rover’s online configurator) لرينج روڤر من أجل تشكيل السيارة المثالية لهم عبر خيارات وتفضيلات من خامات تتميز بالفخامة لإضفاء الطابع الشخصي على السيارة عبر الرابط التالي:

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https://bit.ly/ConfigureYourNewRangeRover



تتميز سيارة رينج روڤر SV الجديدة بتحسينات مُصممة بعناية لتُبرز وتُكمل التصميم الحديث لسيارة رينج روڤر الجديدة. وتُميّز التصميمات الحصرية للمصد الأمامي والشبك المكون من خمس قضبان الطراز الرائد الجديد، مع فتحة سفلية تتأنق بخمس عوارض مطلية بطلاء معدني بعرض السيارة تم تنفيذها بدقة فائقة.



تُبرز الخامات الرائعة التي تم اختيارها بعناية لتحقيق ملمس فائق الحساسية، والتي تشمل الخزف الناعم، والأخشاب من مصدر مستدام، والمعادن المطلية اللامعة، الشغف الكبير لقسم عمليات السيارات الخاصة بالجودة الاتقان والاهتمام الذي لا هوادة فيه بالتفاصيل.



يقول مايكل فان دير ساندي، المدير العام لعمليات السيارات الخاصة: "لقد مكننا العمل باستخدام أرقى المواد والتقنيات المبتكرة من تقديم المزيد من الفخامة في كل جزء من أجزاء سيارة رينج روڤر SV الجديدة. يتجلى هذا الاهتمام بالتفاصيل والجودة الفائقة في جميع أركان السيارة، ويرمز إليه بالرمز الدائري الجديد من الخزف الأبيض SV على الباب الخلفي ".





ويقول البروفيسور جيري ماكغفرن، المدير الإبداعي في جاكوار لاند روڤر ديزاين: "تعكس مستويات الحرفية والتفاصيل الموجودة في رينج روڤرSV الجديدة نهجًا جديدًا، وفاخرًا لفلسفتنا في التصميم الحديث. من خلال توسيع نطاق اختيار الدهانات بمواد مبتكرة ورائعة، بالإضافة إلى الخيارات المنسقة المتاحة لعملائنا، أصبح لديهم الآن فرصة فريدة لتخصيص سيارة رينج روڤر SV الخاصة بهم لتعكس شخصيتهم. "



سيتم طرح سيارة رينج روڤر SV الجديدة للبيع في أوائل عام 2022، عندما يتم تأكيد الأسعار والمواصفات النهائية. وستتوفر في كلا التصميمين؛ القياسي (Standard) أو طويل الهيكل (Wheelbase)، بما في ذلك الطراز طويل الهيكل بخمسة مقاعد لأول مرة. ويتوفر لعملاء هذا الطراز أيضًا خيار تحديد جناح SV الجريء بأربعة مقاعد مع Club Table قابلة للفتح كهربائيًا وثلاجة مدمجة.



ستتضمن خيارات المحرك القوية وذات الكفاءة العالية محرك البنزين الجديد المحسن V8 Twin Turbo بقوة 530 حصانًا، و510 أحصنة هجين إضافي في الطراز القياسي ومحرك D350 هجين بـ6 اسطوانات.



قم بتكوين سيارة رينج رور SV الجديدة الخاصة بك على:

https://bit.ly/ConfigureYourNewRangeRover

• خيار لامَثيل له: توفر سيارة رينج روڤر SV الرائدة الجديدة مستويات محسّنة لإضفاء الطابع الشخصي، مع ما يقدر بأكثر من 1.6 مليون

* تشكيلات مختلفة متاحة للطلب اعتبارًا من أوائل 2022



• سمات مُختَارة: سمات التصميم هي بوابة لمالكي سيارات رينج روڤرSV الجديدة للتعبير عن شخصياتهم في داخلها أو خارجها: طرازSVالهادئ (SV Serenity) يمنح الفخامة عبر تفاصيل تعكس الصفاء، بينما تمنح SVالجريء (SV Intrepid)مزيداً منالشعور بالقوة.



• ألوان مُنتقاة: تبرز المواد الحصرية فائقة الجودة وخيارات الطلاء الفريدة شغف فريق عمليات السيارات الخاصة بالجودة والاهتمام التام بأدق التفاصيل.



• مَلمس رائع: تتميز رينج روڤر بأدوات تحكم مصنوعة ومُطعمةبالخزف، ودهاناتداخليةتستخدم لأول مرة، بالإضافةالجلد الشبيه بالأنيلين، ونسيج بديل مٌستدامخالي من الجلدUltrafabrics ™.



• هَوية مُمَيزة: ستكون رينج روڤرSV الجديدة أول سيارة لاند روڤر من قسم عمليات السيارات الخاصة تستخدم الخزف في تصميم الشكل الدائري لشعارها الجديدSV المبسط والمترابط.



• صَمم ما يُناسبك: قم بمعاينة مواصفات رينج روڤرSV الجديدة الخاصة بك على مُهيئ رينج روڤر وقم بالاشتراك لتلقي أخر التحديثات عبر الرابط التالي: https://bit.ly/ConfigureYourNewRangeRover