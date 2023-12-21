شركة تمكين تعلن عن إقامة دورة تدريبية معتمدة عالمياً بعنوان " الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل IAIDL "

الوكيل الإخباري - تعلن شركة تمكين عن إقامة دورة تدريبية معتمدة عالمياً بعنوان " الرخصة الدولية للذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل IAIDL "، وذلك بهدف بناء المواطنة الايجابية وبناء قدرات الاشخاص لاستخدام الذكاء الاصطناعي وادوات ادارة المستقبل في الاعمال اليومية والروتينية في مجالات العمل المختلفة دون الحاجة الى معرفة مسبقة بالذكاء الاصطناعي او لغات البرمجة مع الدكتور رامي شاهين - خبير و مستشار في مجال الذكاء الاصطناعي و أفضل باحث عن الكليات العلمية وذلك بعد إنجازاته في النشر العلمي حيث نشر أكثر من 130 بحثاً وحصوله على جائزة الوسام الخاص ((للملهمين العرب))

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#تفاصيل الدورة:

مدة الدورة: 5 أيام – 15 ساعة

من تاريخ (04-02-2024 لغاية 08-02-2024) من الساعة 06:00 مساءً لغاية 09:00 مساءً

معتمدة من مؤشر للذكاء الاصطناعي العالمي وشركاء تعليمي مع Silicon Valley

تحصل على شهادة الرخصة الدولية للقيادة في الذكاء الاصطناعي بعد اجتياز الامتحان الدولي.



للتسجيل ومزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على الرقم 0779900171

او يمكنك التسجيل على اللينك: https://forms.gle/KCxLAJZawyDjvQVD6



لا تفوت هذه الفرصة لتطوير مهاراتك وتحقيق النجاح في عالم الذكاء الاصطناعي وإدارة المستقبل. انضم إلينا اليوم



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