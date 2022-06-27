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الإثنين، 27-06-2022 02:27 م

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - تفوز بجائزة "أفضل إدارة وتشغيل مطاعم " على مستوى الشرق الأوسط

McDonald's


الوكيل الإخباري - خلال الاجتماع الذي عقدته ماكدونالدز العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت الشركة عن فوز ماكدونالدز الأردن بجائزة أفضل إدارة وتشغيل مطاعم'Running GreatRestaurants' عن العديد من الفئات، وذلك لتميزها بالعديد من خدماتها ضمن فروعها في المملكة الأردنية الهاشمية.

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وخلال الاجتماع، أشاد القائمون على الشركة العالمية بماكدونالدز الأردن، وتميزها في تقديم العديد من الخدمات التي كانت مقياساً للمقارنة بين وكالائها بالمنطقة، وأهمها: نظام العمل والتشغيل، أفضل العروض وخدمات التوصيل، خدمات طلبات السيارات وتنظيمها، أعلى نتائج الأمن الغذاء، والأسلوب المتبع في تدريب الموظفين على حرفية استقبال وخدمة الزبائن وغيرها.


وعند سؤاله حول الإنجاز الجديد الذي حققته ماكدونالدز الأردن، عبّر السيد أحمد عرموش رئيس هيئة المديرين لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – عن سعادته بالتكريم، وقال: "يسعدنا دوماً تحقيق إنجازات جديدة وخصوصاً على مستوىً إقليمي وعالمي، وهي نتيجة مبهجة إلا أنها ليست مستغربة على جهود فريق العمل الذي يعتبر الحلقة الأهم في كل إنجاز نحققه.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتمادنا الأجهزة والأنظمة الأكثر تطوراً في مجال مطاعم الخدمات السريعة مثل أجهزة الطلب الذاتي وتطبيقات ماكدونالدز الحديثة ساعد كثيراً في الوصول إلى هذه النتائج المرضية. تم تحقيق الكثير من الإنجازات حتى الآن، وما هو قادم مستقبلاً سيكون أفضل بكثير لماكدونالدز الأردن".


يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن حققت هذا الإنجاز الجديد الذي تضيفه إلى سلسلة مطوّلة من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرتها في الأردن اعتماداً على المعايير العالمية التي تطبقها، ومراقبة الجودة التي توليها الشركة أولوية قصوى، إلى جانب تفرّدها بنظام عمل وتشغيل ذكي، يدمج صرامة التطبيق والرقابة، بأعلى درجات سلاسة العمل وسلامة الغذاء وخدمة الزبائن.

 




 

 


 

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