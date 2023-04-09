الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

تطورات الحالة الجوية القادمة إلى المملكة

بيلغورود الروسية تتعرض مجددا لقصف أوكراني

قرار مرتقب بصرف رواتب متقاعدي الضمان قبيل عيد الفطر

استمرار فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء لليوم الثالث على التوالي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

عائلة أردنية تفجع بوفاة ابنها هاشم

30 سؤالا نيابيا في جلسة رقابية الإثنين

الأمن السيبراني يوضح طرق حماية الهاتف من الاختراق

علان: أسعار ألبسة العيد ضمن معدلها الطبيعي ولا ارتفاعات

الأحد، 09-04-2023 12:22 م

شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - توزع آلاف الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك

Kheir mna wo fina


الوكيل الإخباري - وزّعت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – وبالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية آلاف الطرود الغذائية على الأسر الأقل حظاً في عددٍ من محافظات المملكة، وذلك ضمن مبادرة "الخير منّا وفينا" الإنسانية، والتي تعتبر استمراراً للحملات الخيرية التي تطلقها السلسلة في كل عام خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تقديم المساعدة لأكبر عددٍ ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير المواد الغذائية الأساسية لأطول فترة ممكنة.

اضافة اعلان


وقد تم خلال الحملة التي شملت مناطق ضمن العاصمة عمّانومحافظات المملكة: السلط، مادبا، الرمثا، العقبة، الزرقاء، إربد، الأغوار، الجفر، البقعة؛التوزيع المنزلي للطرود الغذائية عن طريق إيصالها إلى المستفيدين في منازلهم من قبل متطوعي ماكدونالدز الأردن وجمعية كلنا الخير الأردنية، وبالتعاون مع عددٍ من الهيئات الخيرية والإنسانية ذات الخبرة في هذا المجال.


وفي تعليقه على هذه الحملة، صرّح السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرية لمجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - قائلاً: "يسعدنا دوماً أن نمد يد العون للأسر الأكثر احتياجاً في مجتمعنا، ونحن نتعهد بالاستمرار في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تستهدف تلبية احتياجات هذه الأسر وتحسين جودة حياتهم، وتقديم كل ما بوسعنا لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصّعبة، خصوصاً ضمن موسم الرحمة والبركات، شهر رمضان المبارك".


من الجدير بالذكر أنه خلال حملة الخير منّا وفينا الرمضانية، قامت ماكــــدونالدز الأردن بشراء بعض مكونات طرود الخير من نساء المجتمع المحلي العاملات، بالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد، وذلك دعماً لهذه الفئة من المجتمع، وتشجيعاً لهنّ على مواصلة العمل بما يمتلكن من قدرات وإمكانات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي يدعم مبادرة غرفة تجارة عمان في اضاءة شوارع وأسواق تجارية بالعاصمة

1027481236616752b23efde453431830_0_0

سايك سابع أبرز مصنعي السيارات في العالم و MG أقوى علاماتها

920221113148244891501

لا قرار صادر عن المدعي العام بإحالة كابيتال بنك وسوسيته جنرال للمحكمة

WhatsApp Image 2023-04-06 at 11.54.20 AM

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تسهل تفاصيل الحياة وتعزز العلاقات الاجتماعية في رمضان مع عروضها على الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية

ara

البنك العربي يساهم في دعم الاسر العفيفة ضمن حملة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

WhatsApp Image 2023-04-05 at 1.21.31 PM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدرس أفضل السبل للاستفادة من ChatGPT في العملية التدريسية والبحثية

أخبار متعلقة
920221113148244891501

لا قرار صادر عن المدعي العام بإحالة كابيتال بنك وسوسيته جنرال للمحكمة

Picture1

كريم تطرح مبادرات متعددة من خلال تطبيقها لتعزيز روح العطاء والعمل الخيري في رمضان

WhatsApp Image 2023-03-25 at 1.02.04 PM

"طلبات" الأردن تطلق خيار استلام الطلبات من المطاعم مباشرة

WhatsApp Image 2023-03-21 at 4.16.42 PM

نجاح كبير لمسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" واحتفالية خاصة من "المركزية تويوتا" بالأطفال الفائزين

335715658_1505938133268163_8592757427216347590_n

طلبات" الأردن تفتتح مركز "أبطال طلبات" وتكرم أصحاب الأداء المتميز لعام 2022

335607558_213883354626081_8196751912821911085_n

بمناسبة مرور (99) عام على انطلاقة سيارات ام جي في بريطانيا المعاصرة تطلق حملة اسلامية الأولى من نوعها