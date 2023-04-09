شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - توزع آلاف الطرود الغذائية خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - وزّعت شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – وبالتعاون مع جمعية كلنا الخير الأردنية آلاف الطرود الغذائية على الأسر الأقل حظاً في عددٍ من محافظات المملكة، وذلك ضمن مبادرة "الخير منّا وفينا" الإنسانية، والتي تعتبر استمراراً للحملات الخيرية التي تطلقها السلسلة في كل عام خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تقديم المساعدة لأكبر عددٍ ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً وتوفير المواد الغذائية الأساسية لأطول فترة ممكنة.

اضافة اعلان



وقد تم خلال الحملة التي شملت مناطق ضمن العاصمة عمّانومحافظات المملكة: السلط، مادبا، الرمثا، العقبة، الزرقاء، إربد، الأغوار، الجفر، البقعة؛التوزيع المنزلي للطرود الغذائية عن طريق إيصالها إلى المستفيدين في منازلهم من قبل متطوعي ماكدونالدز الأردن وجمعية كلنا الخير الأردنية، وبالتعاون مع عددٍ من الهيئات الخيرية والإنسانية ذات الخبرة في هذا المجال.



وفي تعليقه على هذه الحملة، صرّح السيد "أحمد عرموش" رئيس هيئة المديرية لمجموعة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن - قائلاً: "يسعدنا دوماً أن نمد يد العون للأسر الأكثر احتياجاً في مجتمعنا، ونحن نتعهد بالاستمرار في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تستهدف تلبية احتياجات هذه الأسر وتحسين جودة حياتهم، وتقديم كل ما بوسعنا لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصّعبة، خصوصاً ضمن موسم الرحمة والبركات، شهر رمضان المبارك".



من الجدير بالذكر أنه خلال حملة الخير منّا وفينا الرمضانية، قامت ماكــــدونالدز الأردن بشراء بعض مكونات طرود الخير من نساء المجتمع المحلي العاملات، بالتعاون مع مؤسسة الأميرة تغريد، وذلك دعماً لهذه الفئة من المجتمع، وتشجيعاً لهنّ على مواصلة العمل بما يمتلكن من قدرات وإمكانات.