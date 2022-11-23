الأربعاء 23-11-2022
الوكيل الاخباري

المباحث المرورية تكشف عن أكثر المخالفات التي يتم التعامل معها يومياً

الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

بعد الفوز التاريخي للسعودية .. خسائر فادحة في سوق المراهنات

ضبط 3 اعتداءات على خطوط مياه مزودة لمناطق بالشونة الجنوبية

مقترح لإنشاء ساحة مُخصصة لسيارات السفريات على جسر الملك حسين

منتدى الاستراتيجيات: تراجع مستوى إتقان المهارات في الأردن 8 مراتب

الأمانة تنشر مسار خط الباص السريع من مجمع الشمال حتى الجامعة الإسلامية - أسماء المناطق

بعد يومين من زلزال مدمر.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بإندونيسيا

الاحتلال يحتجز جثامين 350 شهيدا فلسطينياً

غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

الأربعاء، 23-11-2022 01:36 م

صافي أرباح "كابيتال للإستثمارات" تقفز بنسبة 46% وتصل إلى 4 ملايين دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري

capi-inv


الوكيل الإخباري - قفزت صافي أرباح مجموعة كابيتال للاستثمارات - الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك، والتي تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة في كل من الأردن ومركز دبي المالي العالمي-مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 46% لتصل إلى قرابة 4 ملايين دينار أردني.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات مالية صادرة عن المجموعة، فقد بلغت الإيرادات مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8.2 مليون دينار،فيما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 541 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو 27%.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال للاستثمارات،مروان حدّاد: "نواصل في كابيتال للاستثمارات تحقيق النتائج المالية الإيجابية المتميزة رغم تزايد حدة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي تأثراً بحالة عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين  الاقتصادي"، مبيناً أن هذه النتائج جاءت ترجمة للخطط والاستراتيجيات الموضوعة بناءاً على توجيهات وتطلعات مجلس إدارة المجموعة.


وأضاف حدّاد أن النتائج المالية التي حققتها مجموعة كابيتال للاستثمارات التي تدير أصولاً  بقيمة  541 مليون دولار أميركي حول العالم، تأتي متماشية مع مسارها الثابت للنمو والتطور والذي يمثل جهودها القائمة على اقتناص الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين على حد سواء.


من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات (الأردن)، بشّار العمد، أن المجموعة حققت نتائج قياسية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري مدفوعة بزيادة الإيرادات بنسبة 37٪ وصافي الدخل بنسبة 46٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2021، حيث أبرمت من خلال ذراعها في مركز دبي المالي العالمي صفقة استثمار عقاري بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى إنهاء صفقة الاستحواذ على شركة الأدوات المالية للوساطة (سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية– سابقا) ، وضم عملائها لقاعدة عملاء شركة كابيتال للاستثمارات، التي ستوفر للعملاء الجدد مجموعة واسعة من خدمات الوساطة المالية في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى خدمات تمويل الشركات وإدارة الأصول والثروات.


كما قامت دائرة تمويل الشركات بإبرام ثلاث صفقات خلال العام الجاري توزعت بين قطاع التعدين، وقطاع التأمين، وقطاع توزيع المنتجات النفطية والغاز.
تجدر الإشارة إلى أن شركة كابيتال للاستثمارات قد تأسست في الأردن في العام 2006، ولها  تواجد واسع النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعمل الشركة على تشكيل قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والارتقاء به. ولكن جذور هذه الشركة تعود إلى العام 1995 وهو العام الذي تأسس فيه كابيتال بنك، ومع قيام إدارة البنك بتوسعة عملياته وتعميق خبرته، أدركوا الحاجة إلى وجود ذراع استثماري مخصص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.


واليوم، تفتخر مجموعة كابيتال للاستثمارات بفريق يضم أكثر من 40 مستشاراً مالياً من أصحاب الخبرة الكبيرة، والمختصين المنتشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكاتب في كل من الأردن والإمارات والعراق. بوجود سجل حافل من المعاملات الناجحة والرؤى التي لا تضاهى في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الرئيسية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Jordan X Spainf Match SOS.png

عرموش للاستثمارات ماكدونالدز الاردن ترافق 50 يتيماً من قرى الSOS لحضور مباراة الأردن وإسبانيا

image0

تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022

2M6A1155

يوم الطفل العالمي

AB HQ

البنك العربي أول بنك في الأردن يتبنى إطار عمل للتمويل المستدام

Best D&I award

"زين" تفوز بجائزة أفضل استراتيجية في "التنوع والاشتمال"على مستوى الشرق الأوسط

WEC_2022_Rd.6_292

فريق تويوتا جازو للسباقات يحتفل بفوزٍ مذهل في بطولة العالم للتحمل لعام 2022

أخبار متعلقة
IMG_9306

افتتاح معرض كيا تاون ليكون أكبر معرض في تاريخ علامة كيا في العالم

313080797_5765316113490860_247880144831533007_n

عروض جمعة كارفور بدأت ولن تتوقف

we

بنك الإسكان يتوج ببطولة النقابة العامة للعاملين في المصارف الحادية عشر لسداسيات كرة القدم للعام 2022

Capital Bank chairman- Bassem Al Salem (002)

كابيتال بنك يحقق أرباحاً بلغت 80 مليون دينار لنهاية الربع الثالث

WhatsApp Image 2022-10-27 at 12.42.28 PM

"زبوني"... الريادة والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية

EU7A3482

الإتحاد لتزويد المعدات تطلق علامة هونشي الفاخرة في السوق الأردني رسمياً