صافي أرباح "كابيتال للإستثمارات" تقفز بنسبة 46% وتصل إلى 4 ملايين دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري

الوكيل الإخباري - قفزت صافي أرباح مجموعة كابيتال للاستثمارات - الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتال بنك، والتي تقدم الخدمات المصرفية الاستثمارية الشاملة في كل من الأردن ومركز دبي المالي العالمي-مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 46% لتصل إلى قرابة 4 ملايين دينار أردني.

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وبحسب بيانات مالية صادرة عن المجموعة، فقد بلغت الإيرادات مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 8.2 مليون دينار،فيما ارتفعت قيمة الأصول المدارة إلى 541 مليون دولار أمريكي بنسبة نمو 27%.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال للاستثمارات،مروان حدّاد: "نواصل في كابيتال للاستثمارات تحقيق النتائج المالية الإيجابية المتميزة رغم تزايد حدة الركود التي يمر بها الاقتصاد العالمي تأثراً بحالة عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين الاقتصادي"، مبيناً أن هذه النتائج جاءت ترجمة للخطط والاستراتيجيات الموضوعة بناءاً على توجيهات وتطلعات مجلس إدارة المجموعة.



وأضاف حدّاد أن النتائج المالية التي حققتها مجموعة كابيتال للاستثمارات التي تدير أصولاً بقيمة 541 مليون دولار أميركي حول العالم، تأتي متماشية مع مسارها الثابت للنمو والتطور والذي يمثل جهودها القائمة على اقتناص الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وطويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين على حد سواء.



من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للاستثمارات (الأردن)، بشّار العمد، أن المجموعة حققت نتائج قياسية مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري مدفوعة بزيادة الإيرادات بنسبة 37٪ وصافي الدخل بنسبة 46٪ مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2021، حيث أبرمت من خلال ذراعها في مركز دبي المالي العالمي صفقة استثمار عقاري بقيمة 25 مليون دولار، إضافة إلى إنهاء صفقة الاستحواذ على شركة الأدوات المالية للوساطة (سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية– سابقا) ، وضم عملائها لقاعدة عملاء شركة كابيتال للاستثمارات، التي ستوفر للعملاء الجدد مجموعة واسعة من خدمات الوساطة المالية في السوق المحلي والأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى خدمات تمويل الشركات وإدارة الأصول والثروات.



كما قامت دائرة تمويل الشركات بإبرام ثلاث صفقات خلال العام الجاري توزعت بين قطاع التعدين، وقطاع التأمين، وقطاع توزيع المنتجات النفطية والغاز.

تجدر الإشارة إلى أن شركة كابيتال للاستثمارات قد تأسست في الأردن في العام 2006، ولها تواجد واسع النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث تعمل الشركة على تشكيل قطاع الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والارتقاء به. ولكن جذور هذه الشركة تعود إلى العام 1995 وهو العام الذي تأسس فيه كابيتال بنك، ومع قيام إدارة البنك بتوسعة عملياته وتعميق خبرته، أدركوا الحاجة إلى وجود ذراع استثماري مخصص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من الشركات والحكومات والأفراد في جميع أنحاء المنطقة.



واليوم، تفتخر مجموعة كابيتال للاستثمارات بفريق يضم أكثر من 40 مستشاراً مالياً من أصحاب الخبرة الكبيرة، والمختصين المنتشرين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكاتب في كل من الأردن والإمارات والعراق. بوجود سجل حافل من المعاملات الناجحة والرؤى التي لا تضاهى في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الرئيسية

