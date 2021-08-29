صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وكارفور يطلقان حملة خاصة لدعم المسيرة التعليمية للأيتام

الوكيل الاخباري - أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام وكارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن عقد اتفاقية تعاون وشراكة، لإطلاق حملة خاصة تهدف إلى دعم المسيرة التعليمية لأيتام الصندوق وتأمين مستقبل أفضل لهم.

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وتقوم الحملة على تشجيع عملاء كارفور الأردن،على إضافة مبلغ اختياري إلى فواتيرهم من قبل أمناء الصناديق في كافة فروع كارفور الــ 51 الموزعة في أرجاء المملكة، ليتم تسليمها مع نهاية شهر أيلول لصندوق الأمان، وذلك دعماً للشباب والشابات الأيتام المنضمين حديثاً للصندوق ومساهمةً منهم في منح فرص تعليمية متكافئة لهؤلاء الشباب والشابات.



وبتعليق لها على هذه الحملة، أشادت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، بالاهتمام الكبير الذي توليه كارفور الأردن ممثلاً بإدارته والزملاء ، تجاه دعم وتمكين الشباب الأيتام في المملكة، خصوصاً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف القطاعات ومن بينها قطاع التعليم.فلقد أصبح تمكين الشباب لا يعتمد على منحهم الفرص التعليمية المتكافئة فحسب، بل يمتد إلى توجيههم نحو الابتعاد عن التخصصات المشبعة والراكدة، والتوجه نحو التخصصات الجديدة التي تواكب التطور التكنولوجي المتسارع حول العالم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لنجاح رحلاتهم التعليمية.



وقال نجيب حداد، المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة": تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة طويلة الأمد، التي تجمع "صندوق الأمان" و كارفور الأردن منذ عام 2015، حيث تعاون الطرفان خلالها على تنفيذ العديد من الحملات الناجحة والتي هدفت بمجملها إلى إشراك المجتمع في المساهمة بتوفير تعليم عالي المستوى لشباب وشابات الصندوق وتزويدهم بالمهارات الفردية والعملية والمهنية اللازمة لدخول سوق العمل، إلى جانب تأهيلهم ليكونوا أفراداً منتجين وقادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم".



ويعمل صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تأسس عام 2003، بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تهدف إلى دعم وتمكين الشباب والشابات الأيتام في جميع أنحاء المملكة من خلال توفير التعليم الأكاديمي والمهني، ومختلف برامج تطوير الذات، وبناء القدرات، والعمل والريادة، ودعم المعيشة، ليصبحوا أفرادًا منتجين وإيجابيين، وقادرين على تحقيق سبل العيش المستدامة.



وتم إطلاق كارفور في الأردن عام 2006وتدير كارفور اليوم 51 متجراً في الأردن. وتوفر كارفور الأردن أكثر من 3900 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتقوم بتوريد 90% من منتجاتها من الأردن والمنطقة. وتعمل كارفور الأردن مع 500مورد وشريك محلي ومن مختلف أنحاء المنطقة، الأمر الذي يساهم في توفير الدعم للاقتصاد المحلي