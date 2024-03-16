ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة نهر الأردن زين تواصل دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)

الوكيل الإخباري -

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ضمن استراتيجيتها لإدارة الاستدامة وحرصها على دعم مختلف فئات المجتمع المحلّي لا سيما الأقل حظاً؛ واصلت شركة زين الأردن للعام الـ 17 على التوالي تقديم دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)، وذلك ضمن الشراكة الممتدّة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن؛ لتعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال في الأردن.ويشمل الدعم المقدّم من زين لخط الأسرة والطفل المجاني (110) -الذي أنشئ في العام 2007 ضمن برنامج نهر الأردن لحماية الطفل- تزويد مقسم اتصالات عبر تقنية الميكروويف، لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، بشكلٍ يضمن رفع القدرة الاستيعابية للمكالمات الواردة للرقم 110، حيث يتواصل المرشدون في المركز مع المتصل سواء كان طفلاً أو راشداً على الرقم 110، بما يضمن السرية والاستماع الفعال لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشاد والمعلومات بحسب الحاجة، حيث تعامل الخط مع أكثر من 100 ألف حالة منذ إنشائه، ووفّر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من كافة أشكال الإساءة، والتي تشمل العنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والتنمّر والاعتداء وغيرها، كما يشتمل دعم زين على المساهمة في تقديم خدمات التدريب للمرشدين التربويين العاملين في المقسم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات ومتابعتها.كما تقوم زين بموجب هذا التعاون بإطلاق العديد من الحملات التوعوية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام والإعلان، حول أهمية حماية الأسرة والطفولة، وتوجيههم للتبليغ والتواصل مع الجهات المختصة للتعامل معهم وضمان حقوقهم وحمايتهم من خلال الاستجابة الفورية التي يقدّمها خط الأسرة والطفل المجاني (110).ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها على عقد شراكات مع مختلف الجهات لتعزيز التعاون في مجال دعم حقوق الأطفال، حيث تتبنّى الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية حماية الأسرة والطفل من أي مخاطر محتملة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لضمان سلامة الصحّة النفسية للأطفال في المجتمع.