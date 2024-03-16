السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

تفريغ حمولة السفينة "أوبن آرمز" بالكامل في غزة

تنظيم الاتصالات: 196 مجموع أعداد مشغلي البريد العاملة حتى نهاية عام 2023

الإفتاء توضح حكم الأكل أو الشرب أثناء قول المؤذن "الله أكبر" في أذان الفجر الثاني

الأونروا: سوء التغذية يصل لمستويات غير مسبوقة بين أطفال غزة

قوات الاحتلال تنسحب من مدينة حمد بخان يونس تحت غطاء مدفعي مكثف

الأرصاد: أمطار ورعد تشهدها المملكة لمدة 4 أيام اعتبارا من هذا الموعد

تركيا: إنقاذ وضبط 68 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل إزمير

إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتوزيع المساعدات في غزة

السبت، 16-03-2024 12:47 م

ضمن شراكتها الممتدة مع مؤسسة نهر الأردن زين تواصل دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)

1


الوكيل الإخباري - ضمن استراتيجيتها لإدارة الاستدامة وحرصها على دعم مختلف فئات المجتمع المحلّي لا سيما الأقل حظاً؛ واصلت شركة زين الأردن للعام الـ 17 على التوالي تقديم دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني (110)، وذلك ضمن الشراكة الممتدّة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن؛ لتعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال في الأردن.اضافة اعلان


ويشمل الدعم المقدّم من زين لخط الأسرة والطفل المجاني (110) -الذي أنشئ في العام 2007 ضمن برنامج نهر الأردن لحماية الطفل- تزويد مقسم اتصالات عبر تقنية الميكروويف، لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، بشكلٍ يضمن رفع القدرة الاستيعابية للمكالمات الواردة للرقم 110، حيث يتواصل المرشدون في المركز مع المتصل سواء كان طفلاً أو راشداً على الرقم 110، بما يضمن السرية والاستماع الفعال لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشاد والمعلومات بحسب الحاجة، حيث تعامل الخط مع أكثر من 100 ألف حالة منذ إنشائه، ووفّر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من كافة أشكال الإساءة، والتي تشمل العنف والاستغلال والإهمال وسوء المعاملة والتنمّر والاعتداء وغيرها، كما يشتمل دعم زين على المساهمة في تقديم خدمات التدريب للمرشدين التربويين العاملين في المقسم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات ومتابعتها.

كما تقوم زين بموجب هذا التعاون بإطلاق العديد من الحملات التوعوية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام والإعلان، حول أهمية حماية الأسرة والطفولة، وتوجيههم للتبليغ والتواصل مع الجهات المختصة للتعامل معهم وضمان حقوقهم وحمايتهم من خلال الاستجابة الفورية التي يقدّمها خط الأسرة والطفل المجاني (110).

ويأتي هذا التعاون من جانب زين في إطار حرصها على عقد شراكات مع مختلف الجهات لتعزيز التعاون في مجال دعم حقوق الأطفال، حيث تتبنّى الشركة العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع الوعي حول أهمية حماية الأسرة والطفل من أي مخاطر محتملة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية لضمان سلامة الصحّة النفسية للأطفال في المجتمع.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fb336b85-2a37-4345-baf6-16f39779ecd2

المركزية لكزس تقدّم لعملائها عرضًا حصريًا ومميزًا في رمضان 2024

WhatsApp Image 2024-03-14 at 3.21.50 PM

الملكية الأردنية تطلق منصة توعوية بمجال الأمن السيبراني لموظفيها

New-One-UI-6.1-Update-Brings-Galaxy-AI-to-More-Galaxy-Devices-News-Thumb-1440x960

سامسونج تُتيح ميّزات Galaxy AI في المزيد من أجهزة Galaxy بفضل الإصدار الأحدث من واجهة One UI 6.1

web

البوليفارد يحصد جائزة "بيكاسو دور" الفضية عن حملة رمضان 2023 الإعلانية

9202319125156366587046

"حصل البنك العربي مؤخراً على جائزة "البنك الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط" من مجلة إيميا فاينانس"

WhatsApp Image 2024-03-12 at 3.43.02 PM

إطلاق سيارات شيري رسمياً في الأردن ... ابتكارات تقنية متطورة وتجربة قيادة عالية الجودة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-12 at 3.43.02 PM

إطلاق سيارات شيري رسمياً في الأردن ... ابتكارات تقنية متطورة وتجربة قيادة عالية الجودة

WhatsApp Image 2024-03-04 at 3.36.43 PM

بدعم تجاوز النصف مليون دينار .... زين تواصل دعمها لمبادرة "همتنا" لإعادة بناء مركز صحي غور المزرعة

a05d36fe-618f-4dd9-8567-4f87ccf043ff

بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية زين تجمع خبراء ومحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية في جلسة حوارية مميزة

2222

تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد

WhatsApp Image 2024-02-26 at 2.46.33 PM

كريم تطلق DineOut في الأردن: تجربة جديدة ونكهات استثنائية وخصومات كبيرة

WhatsApp Image 2024-02-19 at 4.06.23 PM

متطوعو البنك العربي يشاركون في تنفيذ نشاط برنامج "بيت صغير" بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن