"طلبات" الأردن تنفذ سلسلة من المبادرات التمكينية والتحفيزية لسائقيها في النصف الأول من العام 2024

الوكيل الاخباري - في رسالة اهتمام وشكر مستمرة، تفاعلت شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة وشريك الحياة اليومي في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع سائقيها طيلة النصف الأول من العام، من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي عبرت فيها عن حرصها على دعمهم، وعن تقديرها لتفانيهم.



السلامة أولاً

لأن "طلبات" الأردن تعتبر سلامة سائقيها وكافة أبناء مجتمعها أولويةً بالنسبة لها، فقد حرصت على تعزيز ثقافتهم الواعية بمتطلبات السلامة المرورية من أجل الوصول لطرق آمنة للجميع.

في هذا السياق، نفذت "طلبات" الأردن العديد من الفعاليات المتخصصة، والتي كان من أبرزها: عدة دورات تدريبية لسائقي السيارات والسكوتر، عقدت كجزء من برنامج "أسبوع السلامة المرورية" الذي تنظمه الشركة بشكل ربع سنوي، ضمن الشراكة الاستراتيجية بينها وبين المعهد المروري الأردني، ودورات أخرى بالتعاون مع شركة طهبوب للسيارات-وكلاء هوندا في الأردن، وذلك في إطار برنامج

"أكاديمية أبطال طلبات".

ولتأهيلهم للتعامل مع أي حالة طارئة خلال توصيل الطلبات، عقدت الشركة دورة تدريبية نظرية وأخرى عملية في أساسيات الإسعافات الأولية، أجريت بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، وفي ختامها حصل السائقون المشاركون على شهادات معتمدة من قِبَل المديرية.



الترفيه حاضر

إلى جانب الدورات المتخصصة، جمعت الشركة سائقيها في أجواء تنافسية حماسية ضمن مسابقات تريفيا هدفت لتدريبهم على مبادئ السلامة العامة، وقد حصل الفريق الفائز فيها على جائزة مميزة.

وكونها لا تتوانى عن ابتكار الطرق للتفاعل مع السائقين في مختلف الظروف، فقد كان فصل الشتاء من المواسم التي نفذت فيها "طلبات" الأردن مبادرات تجدد معها طاقتهم وتشجعهم على العمل، مقدمة لهم المشروبات الساخنة أثناء تنفيذ الشفتات.

رمضان لم يكن استثناء من مبادرات الشركة التفاعلية، حيث حرصت الشركة على التواصل خلاله مع السائقين، من خلال الالتقاء بعدد منهم ضمن مأدبتي إفطار رمضاني تميزتا بأجوائها العائلية التي تميز أسرة "طلبات" الأردن.



التعبير عن التقدير والتشجيع على تقديم الأفضل

قدمت "طلبات" الأردن مجموعة من الهدايا القيمة للسائقين المتميزين، كبطاقة اعتزاز ومكافأة؛ حيث أهدت الشركة 5 سيارات، إلى جانب تقديم عدة جوائز نقدية بقيمة إجمالية 50 ألف دينار، فضلاً عن منح 10 سائقين مميزين فرصة العمر لأداء مناسك العمرة في رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل على نفقتها.



وقد أضافت الشركة مبلغ دينار أردني عن كل طلب تم قبوله خلال فترة الغروب من الساعة السادسة وحتى السابعة من مساء كل يوم من أيام رمضان، وتوصيله بنجاح خلال هذه الفترة أو بعدها.

الأحلام مع "طلبات" الأردن حقيقة



حرصت الشركة على دعم طموح العديد من السائقين، من خلال حملة حققت عبرها أحلامهم إلى حقيقة، حيث ساهمت في دفع تكاليف العديد من الإجراءات الصحية اللازمة، وتكاليف السفر لقضاء الإجازات، وتكاليف الرسوم الدراسية، وغيرها.



تطلعات طموحة والتزام ثابت تجاه السائقين

وكونها تعتبر سائقيها شركاء نجاحاتها، فإن "طلبات" الأردن تلتزم برعايتهم وتمكينهم خلال النصف الثاني من العام مع المزيد من المبادرات والبرامج التي تحسن حياتهم المهنية والشخصية، بما ينعكس على تجربتهم وتجربة العملاء معها.



ويشار إلى أن "طلبات" الأردن تقود استراتيجية شاملة للاستثمار في سائقيها، ابتداءً من توفر الفرص المدرة للدخل لهم، مروراً بالتدريب ورفع القدرات، وصولاً لبرامج الرعاية والتحفيز والمكافأة العديدة.