عروض رائعة من هواوي بمناسبة Black Friday

الوكيل الاخباري - أكثر ما نحبه في نهاية العام هو عروض الجمعة البيضاء التي تمنحنا متعة الشراء بكل راحة مع الخصومات الهائلة عالميًا. ولأن هواوي تحب التميُّز دائمًا، فبالطبع ستجدها تقدم لك عروضًا مميزة؛ لتعيش أجواء البهجة والفرح مع من تحب. استعد الآن لاستكشاف أبرز العروض على مجموعة من الأجهزة الذكية مثل الهواتف النقالة والساعات والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة وغيرها الكثير من الأجهزة التي تحبها.

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أول هذه العروض المميزة هو على أحدث ساعات HUAWEI WATCH FIT؛HUAWEI WATCH FIT mini التي تتميز بتصميم أنيق مستطيل الشكل، وهيكل مصنوع من معدن الألومنيوم اللامع بالكامل، مع شاشة AMOLED ملونة قياس 1.47 بوصة تدعم إيماءات الانزلاق واللمس بدقة 368×194 بيكسل وكثافة 282 بيكسل، وتزن حوالي 20 جرامًا لتكون خفيفة جدًا على معصمك، أما السوار الخاص بها فهو مصنوع من الجلد ويأتي باللونين الرائعين Frosty WhiteوMocha Brown لتختار منهما ما يناسب إطلالاتك المتنوعة. بالإضافة لبطارية تدوم لمدة 14 يومًا من الاستخدام المعتاد أو 10 أيام من الاستخدام المكثّف، وعدة مزايالمتابعة صحتك النفسية والبدنية ومستوى لياقتك.



تتوفر هذه الساعة الرائعة حاليًا في الأردن للطلب المسبق لغاية 21 تشرين الثاني الجاري، بسعر 89 دينارًا، ويمكنكِ حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/wearables/huawei-watch-fit-mini، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر الرابط التالي: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-watch-fit-mini-ar/،وستحصل على هدية مجانية.



ولتسمع أجمل الأصوات وأكثرها جودةً وجمالًا، وفَّرت لك هواوي عرضًا على سماعات الأذن لتصبح سماعة HUAWEI FreeBuds 4 بسعر 125 دينارأردني بدلًا من 139 دينار أردني مع هدية مجانية،أمَّا سماعة HUAWEI FreeBuds 4i فقد أصبحت بسعر 75 دينارًا بدلًا من 84 دينارًا وستحصل على هدية مجانية.



ولتكتمل أناقتك مع لمساتٍ من أحدث الأجهزة العصرية، تقدم لك هواوي عروضًا على الأجهزة القابلة للارتداء بمناسبة Black Friday؛ حيث تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 2 Pro بسعر 179 دينارًا وستحصل على هدية مجانية.أمَّا ساعة HUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 مم باللون الأسود فهي متوفرةً الآن بسعر 128 دينارًا وHUAWEI WATCH GT 2 قياس 46 مم باللونالبنيبسعر 149 دينارًا مع هدية مجانية عند اقتنائك أيّ من الساعتين. ولأنَّ هواوي تهتم بك، أصبح بإمكانك شراء ساعةHUAWEI WATCH FIT بسعر 83 دينارًا وساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بسعر 99 دينارًا وستحصل عند اقتنائك لأيّ من الساعتين على هدية مجانية. ولتتألق أكثر، فإنسوار HUAWEI Band 6 متاح بسعر 49 دينارًا وستحصل على هدية مجانية أيضًا.



العروض المميزة من هواوي لم تنتهِ بعد؛ إذ يتوفر هاتف HUAWEI nova 8 بسعر 359 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3، أمَّا هاتف HUAWEI nova 8i فيمكنك اقتناؤه بسعر265 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3. وتوفّر لك هواوي أيضًا جهازيهااللوحيين HUAWEI MatePad T10 و HUAWEI MatePad T10s بسعر منافس ابتداءً من 129 دينارًا مع غطاء مجاني عند شرائك أيًّا منهما، ممّا يجعل اقتناء الأجهزة الذكية والعصرية أمرًا سهلًا وممتعًا.

وبالتأكيد لم تنسَ هواوي جمهورها الكبير الذي يستخدم حواسيبها المحمولة لغايات العمل والتسلية، ولذلك قامت بتضمينها في عروض نهاية العام؛ إذ يتوفرالحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 بسعر 799 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة أعمال، و HUAWEI MateBook D 14 بسعر 649 دينارًامع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر، و MateBook D15 i5 11th HUAWEI بسعر 709 دينارًامع هدية مجانية عبارة عن حقيبة أعمال، و HUAWEI MateBook D15 i5 10th بسعر 609 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر، و HUAWEI MateBook D15 i3 10th بسعر 479 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر.



لا تتردد بالحصول على جهازك المفضل خلال فترة عروض الجمعة البيضاء من هواوي والمستمرة لغاية 28 تشرين الثاني الجاري من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني: https://store.reach-tele.com/ar ، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

