فريق تويوتا جازو للسباقات يحقق الفوز بالمركزين الأول والثاني في رالي مونتي كارلو

الوكيل الإخباري - احتفل فريق تويوتا جازو للسباقات مؤخرًا بانطلاقةٍ مميزة في بطولة العالم للراليات للعام 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات؛ بعد فوزه بالمركزين الأول والثاني في رالي مونتي كارلو؛ إذ أحرز السائق سيباستيان أوجييه فوزه التاسع في هذا السباق الأسطوري على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ"هايبرِد" التي تحمل الرقم 17، لينهي السباق متقدمًا بفارق 18.8 ثانية على زميله في الفريق كالي روفانبيرا على متن سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ"هايبرِد" التي تحمل الرقم 69.

اضافة اعلان



تمكن السائق سيباستيان أوجييه من تحديد وتيرة السباق منذ البداية، إذ أحرز الفوز في المراحل الخمس الأولى منه، وسط أحوال جوية جافة، ليتقدم بفارق 30 ثانية في منتصف اليوم الثاني من الرالي الذي استمر لأربعة أيام.

وكانت سيارات تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ"هايبرِد" الأسرع في أول 11 مرحلة. ومع فوز سيباستيان أوجييه بالمرحلتين الثامنة والتاسعة وإحراز سيارة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ"هايبرِد" المراكز الأولى في 16 من أصل 18 مرحلة من مراحل السباق، تمكن فريق تويوتا جازو للسباقات من تحقيق الفوز في رالي مونتي كارلو للمرة الخامسة في تاريخه.

وقال أكيو تويودا، رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن ومؤسس فريق "تويوتا جازو للسباقات": "تهانينا للسائق سيباستيان أوجييه على فوزه التاسع في مونتي كارلو.

إنه لأمر جميل أن نستهل الموسم الثاني لسيارات تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ"هايبرِد" بهذا الفوز المستحق، علمًا أنَّ الفريق قد بدأ بالتحضير لهذا الموسم مباشرةً بعد رالي اليابان العام الماضي، وأجرى الكثير من التحديثات على السيارات في فترة زمنية قصيرة.

وأود أن أعرب عن خالص تقديري وشكري لجميع أعضاء الفريق الذين يعملون دائمًا بجدحتى في موسم العطلات؛ والذين أثمرت جهودهم في فوز سيباستيان أوجييه ومساعده فينسنت لاندياس، في المركز الأول، وإكمال الطواقم الأخرى جميع المراحل الخاصة في السباق.

لقد كانت بدايةً مذهلة في هذا الموسم بالنسبة لنا. شكرًا جزيلًا للجميع".



كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.



وستقام الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات 2023 في أوروبا الشمالية خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير، وهي الجولة الوحيدة من البطولة التي تقام في أجواء وظروف شتوية بالكامل على الثلج والجليد.

وتحتم الظروف الجوية للجولة الثانية استخدام الإطارات المزودة بمسامير معدنية تنغرز في الجليد لتوفير التماسك والتقليل من الانزلاق، الأمر الذي سيساعد السائقين على تحقيق أعلى السرعات.