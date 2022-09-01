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الخميس، 01-09-2022 11:34 ص

كابيتال بنك وسوسيته جنرال - الأردن يؤكدان أن ليس لهما علاقة بقرار الحجز والذي يخص بنك سوسيته جنرال - لبنان فقط

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الوكيل الإخباري - بالإشارة الى الخبر المنشور على بعض المواقع الاخبارية الالكترونية بتاريخ 31/08/2022 بعنوان ("ابو غزالة يحجز على بنك سوسيته جنرال-الاردن").

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نرجو توضيح بأن هذا الخبر غير دقيق ويؤكد بنك المال الاردني وشركته التابعة بنك سوسيته جنرال/الأردن بأنه قد ورد في يوم الأربعاء الموافق 31/08/2022  قرار قضائي صادر عن محكمة بداية عمّان/الغرفة الاقتصادية مفاده طلب الحجز على أسهم مصرف سوسيته جنرال/لبنان، وليس كما ورد على بعض المواقع الإخبارية بأنه قد تم الحجز على بنك سوسيته جنرال/الأردن. 

 

هذا ويؤكد بنك المال الأردني بأن القرار القضائي المذكور لا يمتد أثره عليه ولا على شركته التابعة بنك سوسيته جنرال/الأردن، علماً بأنه وسندا لقيود الملكية المحفوظة لدى مركز إيداع الأوراق المالية فإن مصرف سوستيه جنرال/لبنان لا يملك أية أسهم لدى بنك سوستيه جنرال / الأردن.

 




 

 


 

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