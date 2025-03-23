كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً

وتضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، حيث تفاعل الموظفون مع الأطفال من خلال ألعاب ممتعة، وذلك في إطار حرص البنك على إدخال السعادة إلى قلوبهم وتعزيز إحساسهم بالاهتمام والدعم المجتمعي.
وفي هذا السياق، أكدت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في كابيتال بنك، تولين بارطو، أن هذه المبادرة تأتي في صميم التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، موضحة أن تنظيم هذا الإفطار الرمضاني للأطفال الأقل حظاً يأتي في إطار إيمان البنك العميق بأهمية التكافل الاجتماعي وترسيخ قيم العطاء والمشاركة في شهر رمضان المبارك.
وأشارت بارطو إلى التزام كابيتال بنك كمؤسسة مالية رائدة في الأردن بمواصلة تنفيذ برامجه الاجتماعية التي تركز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، لقناعته بأن العطاء والعمل التطوعي ركنان أساسيان في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أواصر المحبة والتضامن داخل المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار
-
كيا الأردن تحقق إنجازًا استثنائيًا في تجربة العملاء في الشرق الأوسط
-
البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج شهر رمضان في متحف الأطفال الأردن
-
بنك الإسكان يحتفي بالأمهات والأطفال بمناسبة عيد الأم وعيد الفطر وينفذ مبادرة "كسوة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف مجموعة من أطفال جمعية عبين عبلين ضمن مأدبة إفطار رمضانية
-
"جورامكو" ترعى حفل إفطار خيري للأيتام بالتعاون مع مركز هيا الثقافي
-
زين تواصل دعم مؤسسة الآمال للتدريب للعام الثامن على التوالي
-
البنك العربي يدعم فعاليات رمضانية للأطفال في مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل