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الإثنين، 26-02-2024 11:31 ص

كابيتال بنك يعزز جهوده في مجال الاستدامة عبر تبني تقنيات توفير المياه وزيادة كفاءتها

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الوكيل الاخباري - في خطوة تؤكد التزامه بالاستدامة والحفاظ على البيئة، قام كابيتال بنك بمجموعة من الخطوات الهامة لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال تبني التقنيات الموفرة في المباني الرئيسية بالتعاون مع شركة الأمان المزودة لتقنيات توفير المياه المختلفة.

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وخلال الفترة الماضية انخرط كابيتال بنك في عمليات تسهم في تبني الاستدامة ورفع كفاءة استخدام المياه، إدراكاً منه لأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، حيث تصل نسبة المياه المتوقع توفيرها من خلال تبني هذه التقنيات إلى70% في بعض المباني التابعة للبنك.  


تأتي هذه الخطوة كمبادرة ضمن مشروع المحافظة على المياه، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والذي يهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات الزراعية، الصناعية، المنزلية، والتجارية. كما يعمل المشروع على دعم الجهود الحكومية في تصميم حوافز اقتصادية وفنية للمحافظة على المياه، من خلال تنفيذ أنشطة تسهم بتعظيم الاستفادة من المياه ورفع كفاءة استخدامها. حيث يعمل المشروع على إيجاد حلول مستدامة بالشراكة مع شركاء قطاع المياه، بهدف توفير 70 مليون متر مكعب من المياه خلال خمس سنوات، من خلال تطوير نظم السوق التي تشجع على تبني التقنيات والممارسات الرامية لترشيد استهلاك المياه.


وقال مدير إدارة الشؤون الهندسية والمشاريع الخاصة في كابيتال بنك، شادي خوري: "نؤمن في كابيتال بنك باتخاذ تدابير استباقية لحماية بيئتنا والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال تشجيع الاستخدام المستدام، حيث قمنا مؤخراً بإدخال تقنيات موفرة بهدف تحسين كفاءة استخدام المياه وذلك كجزء من التزامنا بالممارسات المستدامة وأداء دورنا كمؤسسة مسؤولة".


من جانبه، أعرب مدير تطوير الأعمال في شركة الأمان، أنس العواملة عن فخره واعتزازه بالتعاون مع كابيتال بنك في هذه المبادرة، خاصة وأن مساعي البنك السابقة مثل الانتقال إلى الطاقة المتجددة أثبتت التزامه بكونه مؤسسة بيئية نشطة وموفرة للمياه، مشدداً على أهمية المشروع الذي ينفذه كابيتال بنك في الحفاظ على المياه.

 

 

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