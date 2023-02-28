كابيتال بنك ينظم ورشة عمل لموظفيه حول العافية والصحة البدنية والذهنية بالتعاون مع منصة"كُن"

الوكيل الإخباري - في إطار جهوده الحثيثة لتهيئة بيئة عمل ملائمة ومثالية لموظفيه تحفزهم على زيادة الإنتاجية، عقد كابيتال بنك لقاء حواري حول العافية وكل ما يعزز الصحة البدنية والذهنية، وذلك بالتعاون مع فريق "كن" تحت برنامج "كن معكم" للعافية المؤسسية، وبالتعاون مع “صحة والناس.”

اضافة اعلان



واستضاف اللقاء الذي حضره نحو 80 موظفاً، 10 خبراء وأخصائيين في مجالات متعددة لإدارة النقاش وتحفيز حوار إيجابي وبنّاء. وركزت الحوارات على سبل تحسين رفاه الموظفين من خلال التطرق الى طرق تخفيف ضغوطات الحياة، والتركيز على الصفاء الذهني والعافية البدنية، مع الإشارة إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الصحة النفسية في حياتهم عموماً.



وقالت رئيسة إدارة الموارد البشرية في مجموعة كابيتال بنك، هيا أبو عطا:" نواصل في كابيتال بنك الاستثمار في طاقات موظفينا ودفعهم لمزيد من الإبداع والإنتاجية من خلال توفير بيئة عمل مثالية وصحية، وسنستمر خلال الأشهر المقبلة بإقامة العديد من الأنشطة وورش العمل التي تعنى بصحة موظفينا الذهنية والصحية وبما ينسجم وأهدافنا في إدارة الموارد البشرية في البنك".

اللقاء الحواري هذا كان واحد من سلسلة ورشات وفعاليات سيقوم كابيتال بنك بتنظيمها مع منصة "كن" للعافية المؤسسية حتى نهاية شهر حزيران المقبل.