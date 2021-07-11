كارفور الأردن تطلق حملة أرضنا تستحق الحب في اليوم العالمي لعالم خالٍ من الأكياس البلاستيكية

الوكيل الاخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي لعالم خالٍ من الأكياس البلاستيكية والذي وافق يوم الثالث من تموز الجاري، أعلنت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، عن إطلاق حملة "أرضنا تستحق الحب" والمستمرة لمدة شهرٍ كامل، وذلك لتشجيع عملائها على أسلوب حياة أكثر استدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية الحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية.

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وستعمل كارفور الأردن على مدار شهر تموز، على تفعيل سلسلة منالمبادرات ضمن الحملة، والتي تهدف إلى تحفيزالعملاء على التقليل من اعتمادهم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام،وحثهم على استخدام الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام.



وتشمل هذه المبادرات منح 5 نقاط على برنامج الولاء "ماي كلوب"مقابل كل عملية شراء تتم باستخدام الأكياس الصديقة للبيئة،بالإضافة الى تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار الأكياس الصديقة للبيئة وذلك اعتباراً من 8 تموزوحتى نهاية الشهر.

كذلك، ستوفر كارفور الأردن الفرصة لعملائها المميزين لتصميم الأكياس الصديقة للبيئة حسب رغبتهم من خلال فعاليات محددة سيتم الإعلان عنها عبر صفحة كارفور الأردن عبر منصة فيسبوك.



وقال المدير الإقليمي لكارفور الأردن لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، نجيب حداد: "نؤمن في كارفور بأنه تقع علينا مسؤولية توعية عملائنا حول أهمية التسوق واعتماد أسلوب حياةأكثر استدامة، من أجل مصلحة كوكبنا.

ومع تبني المزيد من العملاء للممارسات المستدامة في حياتهم اليومية، نسعى لتزويدهم ببدائل صديقة للبيئة فيما يتعلق بالسلع والاستخدامات اليومية."



وأضاف: "انطلاقاً من موقعنا كجزء من المرافق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، نعمل على إرساء معايير مستدامة ومسؤولة ذات اكتفاء ذاتي لأعمالنا.

وبموازاة خططنا التوسعية، نعمل باستمرار على استكشاف طرق جديدة لتنفيذ عملياتنا بأسلوبٍ يتسم بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، بما يتوافق مع استراتيجيتنا الخاصة بالاستدامة والمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق النهوضللمجتمعات المحيطة بنا."



وقامت شركة "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بوضع وتطوير استراتيجية على مستوى الشركة والأسواق التي تعمل فيها، للتخلص من البلاستيك أحادي الاستخدام في كافة أعمالها بحلول عام 2025.



ولمعرفة المزيد عن مبادرات الاستدامة، يرجى زيارة:www.Carrefourjordan.com.