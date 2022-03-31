كارفور الأردن تطلق حملة "حياالله رفاق السلاح"

الوكيل الاخباري - أطلقت كارفور، التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الأردن، بالتعاون مع صندوق الائتمان العسكري حملة "حياالله رفاق السلاح"، التي تتضمن مجموعة من المبادرات الهادفة إلى توفير التسهيلات المالية لرفاق السلاح العاملين والمتقاعدين من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

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وعبر حملة "حياالله رفاق السلاح" سيتمكن عملاء كارفور من الحصول على خصومات تصل إلى 10% على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة وعروض استثنائية، تتضمن المنتجات الطازجة والمواد الغذائية، والملابس والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى برنامج التقسيط النقدي المُيسرالذي يمنح منتسبي القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الامنية من العاملين والمتقاعدين، مرونة في السداد لمدة تصل إلى 24 شهراًبدون فوائد.



وقال مدير كارفور الأردن، لدى "ماجد الفطيم للتجزئة"، نجيب حداد: "نفخر بإطلاق حملة "حيا الله رفاق السلاح" بالتعاون مع صندوق الائتمان العسكري لتوفير كل ما يليق بالعسكريين العاملين والمتقاعدين من خلال باقة من العروض والتسهيلات المالية التحفيزية."وأضاف حداد بالقول: "هذه الشراكة جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا نحو أبناء المجتمع الأردني ودورنا الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد المحلي."



ومن جانبه، علق مدير عام صندوق الائتمان العسكري، مهند شحادة بالقول: "يسعى الصندوق جاهداً لتحقيق رؤية جلالة سيدنا بخدمة رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين، وتوفير الحلول المصرفية والعروض التجارية التي من شأنها تلبية متطلباتهم المعيشية بكل يسر، تقديراً للجهود والتضحيات التي يبذلونها للوطن والمواطن، مشيراً لأهمية تفعيل مشاركة القطاع الخاص وإقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم مصلحة رفاق السلاح."



هذا ويوفر كارفور الأردن هذه المنافع لرفاق السلاح في كافة فروع كارفور الـ53 المنتشرة في أنحاء المملكة الأردنية،أو عبر الموقع الإلكتروني www.carrefourjordan.com، أوباستخدام تطبيق كارفور(MAF Carrefour). وتؤكد هذه الحملة على التزام كارفور الدائم بتوفير قيمة استثنائية لعملائها، من خلال عروض لا مثيل لها، ليستمتع عملاؤها بتسوّق مريح بلا عجلة وبأسعار ممتازة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة لمختلف المنتجات.



وللاستفسار حول خصومات رفاق السلاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني أو مراسلة كارفور الأردن على فيسبوك و إنستغرام.