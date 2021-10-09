كيا الأردن تدعم مسيرة أبطال الأردن في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020

الوكيل الاخباري - أهدت الشركة الوطنية للسيارات- كيا الأردن مؤخراً، مكافآت لأبطال المملكة الأولمبيين والبارالمبيين الذين حققوا الفوز وتوجوا بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية "طوكيو 2020" التي أقيمت هذا العام 2021 بعد تأجيلها عاماً كاملاً بسبب جائحة كورونا، وذلك في إطار رعايتها لحفل التكريم الذي أقامه البنك الأردني الكويتي على مسرحه الخاص.

اضافة اعلان



وكانت هذه البادرة قد جاءت من كيا الأردن احتفاءً بالإنجاز الوطني للاعبين المكرمين الذين رفعوا اسم الأردن عالياً في هذا الحدث الرياضي العالمي الهام، ودعماً لمسيرتهم وتحفيزاً لهم لمواصلة مشوارهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.



وقد شملت كيا الأردن في بادرتها أبطال البعثة البارالمبية الذي جلبوا معهم لدى عودتهم من العاصمة اليابانية 4 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، وهم:لاعب المنتخب الوطنيلرفع الأثقال الحاصل على الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن كغم، عمر قرادة، ولاعب المنتخب الوطني لرمي الجلة الحاصل على الميدالية الذهبية، أحمد هندي، ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال لوزن 88 كغم الحاصل على الميدالية الذهبية، عبدالكريم خطاب، ولاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال لوزن فوق 107 كغم الحاصل على الميدالية الذهبية، جميل الشبلي، ولاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة الحاصلة على الميدالية البرونزية، ختام أبو عوض.ومن البعثة الأولمبية، فقد كرمت كيا الأردن لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو الذي حل في المركز الثاني عالمياً بعد فوزه بالميدالية الفضية ضمن منافسات وزن تحت 80 كغم، صالح الشرباتي.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للسيارات - كيا الأردن، محمد عليّان: "يعبر الحافز الذي قدمناه للأبطال الذين تمكنوا من الوصول إلى قمة الإنجازعن حرصنا على رعاية الرياضيين ومساندة القطاع الرياضي المحلي والارتقاء به، الأمر الذي لطالما وقع في صلب استراتيجية أعمالنا للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والذي يتماشى أيضاً مع استراتيجية الشركة الأم في هذا المجال من خلال توسيع مدى رعايتها للنشاطات الرياضية في أنحاء العالم، وعبر العمل على تطوير نفسها دائماً لتصبح علامة تجارية رياضية مصممة لمخاطبة الرياضيين الشباب."



واختتم عليّان بالقول: "نبارك لأبطالنا إنجازهم المستحق بجدارة، متمنين لهم المزيد من التقدم والنجاح، ونؤكد على التزامنا تجاه المشاركة الفاعلة في تطوير المشهد الرياضي المحلي كجزء من عملنا العام على المشاركة في تطوير المجتمع ككل، من خلال المنتجات التي نرفد السوق بها، وعبر خدماتنا ذات الأبعاد التنموية."



ويشار إلى أن كيا الأردن تمتلك سجلاً حافلاً من المبادرات التي دعمت عبرها القطاع الرياضي، والتي يعد من آخرها تجديد رعايتها ودعمه النادي وأكاديمية فرسان الأردن للسنة الثالثة على التوالي وغيرها الكثير.

أما كيا العالمية، فتعتبر الراعي الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس الأرضي، وراعي بطل لعبة التنس الإسباني رفاييل نادال منذ العام 2006.