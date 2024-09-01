للسنة الثانية على التوالي بنك الأردن يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية

الوكيل الإخباري- تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، قدَم بنك الأردن دعمه لمشروع "حقيبتي9" التي أطلقتها جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية تحت شعار #احملها_عني، وذلك امتداداً لدوره التنموي والإنساني الذي يجسد معه أواصر التكافل والتضامن مع مختلف الشرائح المجتمعية خاصة في المناطق الأقل حظاً، وذلك بهدف تلبية احتياجات الطلاب وتخفيف الاعباء عن أسرهم وتحفيزهم على التفوق.

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وفي إطار هذا الدعم، قدم بنك الأردن بمشاركة موظفيه، 400 حقيبة مدرسية مجهزة بكافة المستلزمات الأساسية، مشتملة على القرطاسية المتكاملة، تم توزيعها ضمن احتفالية ممتعة للأطفال ضمن مناطق "جرش، عجلون، عمان والأغوار الجنوبية".



ويعبّر دعم البنك لمشروع "حقيبتي 9"، عن ايمانه بأن التعليم حق إنساني أساسي، خاصة في ظل أهميته باعتباره اللبنة الأولى لخلق الأجيال المتعلمة والقادرة على المشاركة التنموية، وكوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع البرامج الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، كما يجسد نموذجاً للشراكات الفاعلة للتصدي للتحديات المجتمعية المختلفة.