للسنة الثانية على التوالي بنك الأردن يدعم مشروع الحقيبة المدرسية بالتعاون مع جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية

وفي إطار هذا الدعم، قدم بنك الأردن بمشاركة موظفيه، 400 حقيبة مدرسية مجهزة بكافة المستلزمات الأساسية، مشتملة على القرطاسية المتكاملة، تم توزيعها ضمن احتفالية ممتعة للأطفال ضمن مناطق "جرش، عجلون، عمان والأغوار الجنوبية".
ويعبّر دعم البنك لمشروع "حقيبتي 9"، عن ايمانه بأن التعليم حق إنساني أساسي، خاصة في ظل أهميته باعتباره اللبنة الأولى لخلق الأجيال المتعلمة والقادرة على المشاركة التنموية، وكوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يتماشى مع البرامج الحكومية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاع التعليم، كما يجسد نموذجاً للشراكات الفاعلة للتصدي للتحديات المجتمعية المختلفة.
ويشار إلى أن مشروع "حقيبتي 9" يعتبر من المشاريع الموسمية التي تنفذها جمعية قوافل الخير للإغاثة والتنمية في كل عام منذ 9 أعوام على التوالي، والتي تهدف عبرها لدعم طلبة المدارس ضمن المناطق الاقل حظاً، عبر تزويدهم بحقيبة وقرطاسية تسهل التحاقهم بمدارسهم في بداية عامهم الدراسي.
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