مؤتمر الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتعاون بين منظمة جالاكسي للتكنولوجيا وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

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أنطلقت فعاليات مؤتمر "برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف" 2022 YTJ " لتخريج المتدربين، بتنظيم من منظمة جالاكسي للتكنولوجيا وجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا. وأكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، خلال رعايتها فعاليات المؤتمر في جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا، مؤخرا، على استمرار تطوير البرامج المختلفة معتمدين على الدروس المستفادة والتحديات المواجهة في مثل هذه البرامج . ويهدف البرنامج إلى تحسين فرص الدخل من القطاع الرقمي الأردني وتوسيع الخدمات الرقمية الحكومية، حيث سيعمل المشروع على تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال مكونين أساسيين للمشروع: المكون الأول - دعم توفير المهارات الرقمية في الأردن، المكون الثاني- تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في الأردن. يشار الى أن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف ممول من قبل البنك الدولي في الأردن والسفارة البريطانية وتحت مظلة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حيث يركز الموتمر على قصص النجاح المشتركة مع برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف بهدف مساعدة جميع شرائح المجتمع للحصول على حلول وخدمات تكنولوجية مستدامة فورية ودائمة من شأنها أن تخلق مستقبل داعم ومنتج ومتساوي للجميع. واشارت المدير العام لمنظمة جالاكسي للتكنولوجيا الدكتورة ريما دياب، ان المنظمة هي الاولى المختصة في التمكين التكنلوجي للشباب والنساء في الاردن، وهي منظمة مستقلة تعنى بمجالات التعليم والتدريب والتكنولوجيا للنساء والشباب محليا ودوليا. وتسعى منظمة جالاكسي للتكنولوجيا في المناطق النائية لتمكين النساء بحيث تكون قادرة على خلق فرصة أفضل لأنفسهن والآخرين من خلال تمكينهن بالتكنولوجيا و المهارات الرقمية . كما أن رحلة التدريب لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف شملت اكثر من 130 ساعة تدريبية وعملية ما بين اونلاين و اوفلاين وتقديم المهام المطلوبة من الطلاب وعلى مدار تسعة اشهر من التدريب المكثف . التدريب شمل اكثر من 125 متدرب من خلفيات علمية مختلفة تنوعت بين الهندسة والعلوم و الادارة وحتى التكنولوجيا، شمل التدريب محافظات : شرق عمان، الازرق مخيم الزعتري، محافظة معان. التدريب ركز على المساواة الجندرية حيث ان نصف المتدربات هن من النساء والباقي من فئة الشباب . التدريب الاهم كان في دمج المتدربين مع سوق العمل الحر ومنصات الاعمال الحرة لكن الاغلب اخذ ترقيات في عمله / العمل الدائم / العمل الجزئي / و العمل الحر. واكدت د.ريما دياب ان هذا النجاح لاياتي الا بالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني، حيث تعاونت جالاكسي للتكنولوجيا في مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف مع هيئة شباب كلنا الاردن وهي الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله –حفظه الله – . حيث اكد عطوفة الاستاذ عبدالرحيم الزواهرة المدير العام لهيئة شباب كلنا الأردن، أن الشباب هم نواة التغيير الإيجابي للتحديات والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما كان لنقابة المهندسين الاردنيين مشاركة لتدريب عدد من المهندسين مع المنظمة حيث أكد المهندس خالد نصار ممثلاً عن نقابة المهندسين الأردنيين ، أن بسبب عدد الخريجين المتزايد في القطاع الهندسي ونسبة البطالة المرتفعة أو حتى أن بعض القطاعات الهندسية مطلوبة أكثر من غيرها، تم وضع محركات رئيسية لتأهيل وتسهيل توفير فرص عمل للمهندسين ما بين تأهيل المهندسين للحاجات والمشكلات المواجهة في سوق العمل وبرنامج المنفذ من قبل منظمة جالاكسي للتكنولوجيا للسماح للمهندسين بدخول البرمجة من خلال منصات العمل الحر العربية والأجنبية. ومن ضمن فعاليات المؤتمر ورشة عمل عن اهمية اللينكدان المهني حيث أشار المدير التنفيذي لقسم التسويق بشركة مدفوعاتكم والمستشار في مجال بناء الهوية الرقمية أ.خالد الأحمد، أن منصة "لينكد إن" تعتبر أقدم منصة اجتماعية، وجمهور هذه المنصة النشط هو قادة الفكر وصناع القرار. عند تواصلك مع أي مستخدم على المنصة بإمكانك معرفة مسيرتهم المهنية الكاملة وهذا بحد ذاته يعطي مصداقية للمنصة الاجتماعي. حيث أصبح موضوع بناء الهوية الرقمية أمر ضروري ولم يعد خيارا، وهذا بسبب قلة الفرصة وكثرة الباحثين عن هذه الفرص. وأضاف الأحمد، إن التقديم على الفرص المهنية والانتظار لتواصل الشركة مع باحث العمل لم يعد مجدي، لذا لابد من بناء هوية رقمية معبرة عن ذاتنا بالشكل الصحيح وموضحة خبراتنا ومهاراتنا العملية هي الطريقة الصحيح للظهور بشكل صحيح أمام مدراء التوظيف خصوصا لطلاب الجامعة، موضحاً أفضل الطرق لبناء الهوية الرقمية، وأفضل الطرق لصناعة المحتوى وبناء علاقات على منصة لينكدإ ن." وأشارت المدير التنفيذي لمنظمة جالاكسي لتكنولوجيا الدكتوره ريما دياب، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للعمل مع الشباب في تمكينهم بأهم المهارات التكنولوجية المطلوبة وتعليمهم البرمجة وتصميم المواقع الالكترونية وربطهم على مسارات العمل الحر. وقامت جالاكسي للتكنولوجيا منذ عام 2018 بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حول تدريب الشباب في الذكاء الاصطناعي وامن المعلومات وتم تدريب 1200 شاب وفتاة مجانا في مختلف المحافظات ومع محطات المعرفة للوزارة في محافظة الكرك، جرش، عجلون، عمان، إربد، مادبا، الطفيلة ومعان . كما تضمن المؤتمر ورش عمل لتبادل الآراء والخبرات بين كل العاملين في مجالات المؤتمر.