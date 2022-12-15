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الخميس، 15-12-2022 05:06 م

مجلس إدارة البوتاس العربية يوجه رسالة تقدير للإدارة التنفيذية وللعاملين في الشركة

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الوكيل الإخباري - وجه رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الشركة، رسالة للرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور أعرب فيها عن تقدير المجلس للإنجازات والنتائج التي تم تحقيقها في الشركة خلال العام الجاري.

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وأكد المهندس أبو هديب، أن النتائج القياسية والتاريخية التي حققتها "البوتاس العربية" للعام 2022 على صعيد كميات الإنتاج والمؤشرات المالية وهي الأعلى منذ تأسيسها، جاءت بفضل الإدارة الفاعلة والقرارات الحصيفة والتنفيذ السليم والمتابعة الحثيثة لكافة الخطط الموضوعة، إضافة إلى العمل المتميز و المخلص والجاد والمتواصل للموظفين في الشركة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.


ولفت المهندس أبو هديب في رسالته إلى أن الإنجازات المتحققة مكّنت شركة البوتاس العربية من مواصلة دورها الاستثنائي في دعم الاقتصاد الوطني والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها و مستثمريها ومساهميها وموظفيها، إضافةً إلى دعم وتمكين المجتمعات المحلية التي تحيط بمواقع عملها.


من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور، إن سلسلة الإنجازات التي حققتها "البوتاس العربية" خلال السنوات القليلة الماضية، وتوجت هذا العام بتسجيل أعلى نتائج منذ تأسيس الشركة في العام 1956 نجمت عن العمل الجاد والمخلص لكافة العاملين في الشركة والعمل بروح الفريق الواحد، إضافة إلى الدعم الكبير الذي تحظى به الإدارة التنفيذية من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة.


وثمن الدكتور النسور، الدور الحكومي المتواصل والتعاون مع شركة البوتاس العربية لتنفيذ خططها في رفع كميات الإنتاج وتنويع منتجاتها وأسواقها، وبما يعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي.


وشدد الدكتور النسور على حرص الإدارة التنفيذية والتزامها بتنفيذ كافة الخطط والمشاريع المُخطط لها بطريقة مسؤولة وبما يسهم في ترسيخ دور الشركة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري والارتقاء بمكانتها العالمية من خلال زيادة كميات مادة البوتاس المصدرة، وإنشاء صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة عالية، وتزويد شركاء الشركة العالميين والمحليين باحتياجاتهم  من مادة البوتاس الأردنية ذات الجودة والنقاء العاليين.


 




 

 


 

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