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مجمع الملك الحسين للأعمال يبرم اتفاقية مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي

مجمع الملك الحسين للأعمال يبرم اتفاقية مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي
مجمع الملك الحسين للأعمال يبرم اتفاقية مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي
 
الأربعاء، 05-03-2025 07:37 م

الوكيل الإخباري-   أبرم  مجمع الملك الحسين للأعمال اتفاقية استثمار مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي ضمن خطة توسعة المجمع.

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يهدف المشروع إلى إثراء تنوع الخدمات وإضافة قطاعات جديدة، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل والارتقاء بمستوى التطوير داخل المجمع، ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والترفيه.

 


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