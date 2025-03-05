مجمع الملك الحسين للأعمال يبرم اتفاقية مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي

-
أخبار متعلقة
-
إعلان زين في رمضان.. الأوطان تنهض من جديد بصمود أهلها
-
كابيتال بنك يواصل دعمه لمؤسسة "أطفالنا" ويتكفل بعلاج 30 طفلاً
-
بنك الإسكان يحتفي بشهر رمضان بأغنية "رمضان بيكمل بوجودكم"
-
شاشة "المملكة" في رمضان.. وجهة مفضلة للمعلنين ومحتوى يرتقي بالذائقة العامة
-
الشركة السعودية الأردنية للاستثمار توقّع اتفاقاً للاستثمار في "اليوم" للمخابز
-
منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة
-
بنك الإسكان يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد
-
فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط