مجمع الملك الحسين للأعمال يبرم اتفاقية مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي

الوكيل الإخباري- أبرم مجمع الملك الحسين للأعمال اتفاقية استثمار مع مجموعة المناصير لإطلاق مشروع رياضي ترفيهي ضمن خطة توسعة المجمع.

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يهدف المشروع إلى إثراء تنوع الخدمات وإضافة قطاعات جديدة، مما يسهم في تعزيز بيئة العمل والارتقاء بمستوى التطوير داخل المجمع، ليصبح وجهة متكاملة تجمع بين الأعمال والترفيه.