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الأربعاء، 19-04-2023 12:47 م

مجموعة المطار الدولي تقيم حفليْ إفطار رمضاني للموظفين احتفالًا بالذكرى العاشرة لمبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي

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الوكيل الإخباري - احتفالًا بشهر رمضان المبارك والذكرى العاشرة لمبنى المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي، أقامت "مجموعة المطار الدولي"حفليْ إفطار لموظفيها بحضور رئيسها التنفيذي نيكولا كلود وأعضاء الإدارة العليا. جاءت هاتان الفعاليتان تقديرًا لتفاني الموظفين وعملهم الجاد وإسهاماتهم القيمة في نجاح مطار الملكة علياء الدولي خلال العقد الماضي.
وخلال حفليْ الإفطار، تحدث كلود عن رحلة مطار الملكة علياء الدولي الملهمة منذ افتتاح جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مبنى المسافرين عام 2013، مشددًا على الدور الحاسم لموظفي "مجموعة المطار الدولي" في ترسيخ مكانة المطار بوصفه مرفقًا عالميًا حاصلًا على جوائز يتمتع بمكانة متقدمة إقليميًا ودوليًا.

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وأضاف:"لطالما كان موظفونا الركيزة الأساسية لنجاحنا. نحن فخورون للغاية بوجود فريقٍ عمل بلا كلل خلال العقد الماضي لتحويل مطار الملكة علياء الدولي إلى أحد أفضل المطارات في المنطقة.

مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لافتتاح مبنى المسافرين، نسترجع إنجازاتنا العديدة، ونثمن الإسهامات الكبيرة لموظفينا في جعل كل مسافر عبر المطار يشعر بالترحيب كأنه في بيته.

نتقدم بخالص امتناننا لهم على تقديم خدمات مميزة وتجربة عملاء استثنائية وممارسات صديقة للبيئة تليق بالبوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

 




 

 


 

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