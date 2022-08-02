محاضرة تفاعلية حول "واقع السلامة المرورية في الأردن" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

الوكيل الإخباري - مندوبا عن رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا استقبلت نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الاستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، مندوب مدير المعهد المروري المقدم فيصل فريحات، والوفد المرافق له النقيب حابس العبادي والملازم احمد الزواهرة ، بحضور عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم .

وأشادت الدكتورة أبو الهيجاء بهذا التعاون الذي يوطد التعاون المشترك بين الجامعة والمجتمع المحلي ضمن أنشطتها اللامنهجية التي تستهدف الطلبة تحديداً في نشر التوعية المرورية وحمايتهم ضمن معايير وثوابت السلامة المرورية التي تخدم العملية المرورية وتحقيق السلامة للجميع على الطرقات.

ومن جانبه أكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم على حرص العمادة على التشبيك مع المجتمع المحلي والمؤسسات الحكومية بما يخدم طلبتها ويرفع من مستوى الوعي لديهم، ويثري الجانب المعرفي. مشيرا إلى أهمية النشاطات اللامنهجية ودورها الريادي في تعزيز مهارات الطالب وتنمية خبراته ومعارفه بما يمتلكه من كفاءة تؤهله لتطبيق مثل هذه الانشطة في حياته العملية وانعكاسها على حياته الجامعية.

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وعلى هامش اللقاء قدم النقيب حابس العبادي محاضرة بعنوان " واقع السلامة المرورية في الأردن" نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بالتعاون مع المعهد المروري الأردني، بحضور طلبة الجامعة.

وأشار النقيب حابس العبادي، إلى المخالفات المرورية الخطرة التي كان لها أثر واضح في زيادة معدل الحوادث المرورية والتي يشكل العنصر البشري فيها ما نسبته 97% من الحوادث المرورية.



ونوه النقيب العبادي الى واقع السلامة المرورية في المملكة، ودور مديرية الأمن العام في تعزيز ورفع مستوى السلامة المرورية، مؤكداً على ضرورة استمرارية التوعية المرورية واستدامتها وتنوعي وسائلها، والعمل على الوقوف الثابت بجانب القانون والتشدد في تطبيقه على كل من يخالفه ويتجاوز عليه.

وفي نهاية المحاضرة تم طرح عدة أسئلة من قبل الطلبة والإجابة عليها وعلى استفساراتهم.





