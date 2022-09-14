مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا وشركة "كريف" لحلول تكنولوجيا المعلومات

الوكيل الاخباري - أبرمت جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا وشركة "كريف" العالمية لحلول تكنولوجيا المعلومات مذكّرة تفاهم للتعاون المشترك، وقّعتها القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء ومديرة منطقة الأردن في الشركة المهندسة أريج عبيدات، بحضور عميد كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال الدكتور جورج سمور ومدير مركز الاستشارات والتدريب الدكتور جعفر الصرايرة، ومستشارة عمليات تقارير الأعمال في الشركة مها كلبونة.

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تهدف المذكرة إلى تقديم خدمات استشارية في كافة مجالات المعرفة والدراسات والتأهيل المهني للشركة وتنظيم وعقد برامج تدريبية من خلال مركز الاستشارات والتدريب لتنمية قدرات وخبرات العاملين فيها.



كما وتتيح المذكرة أن تستفيد الجامعة من الخدمات التدريبية المقدمة من الشركة في مجال إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأعمال المصرفية وتقييم المخاطر البيئية من خلال منصة معلوماتية تتيح للمؤسسات تقديم المعلومات الخاصة بها لمعرفة مدى موائمتها لمعايير الخدمات التدريبية المقدمة من شركة كرفت.



وأكدت أبو الهيجاء أن الجامعة لا تتوانى عن مدِّ جسور للتشارك والتعاون مع قطاعات المجتمع المحلي والشركات الكبرى، وبما ينسجم مع أهداف الجامعة وتطلعاتها.

من جانبها أشادت عبيدات بمكانة الجامعة وسمعة خريجيها في سوق العمل مبينة أن التعاون يأتي دعما لجهود الجامعة التدريبية في خدمة قطاع البنوك، وأن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الاعمال استحدثت برنامج الماجستير في تكنولوجيا المالية والمحاسبة التحليلية.



يُذكر أن مجموعة "كريف" متخصصة في المعلومات التجارية، حلول الائتمان والتقييم، الشركات الصغيرة والمتوسطة، إقراض الأفراد والشركات، إدارة التحصيل، نظام اعرف عميلك (KYC)، والحلول المصرفية المفتوحة (Open Banking).