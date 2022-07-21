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الخميس، 21-07-2022 03:19 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 3.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022

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الوكيل الإخباري - وفقًا لإحصائيات "مجموعة المطار الدولي"، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 3,248,467 مسافرًا خلال النصف الأول من عام 2022، مما يقل بنسبة 21.7% عن الفترة نفسها من عام 2019. وفيما يتعلق بحركتيْ الطائرات والشحن الجوي، سجّل المطار 31,547 حركة، و29,148 طنًا على التوالي– ما يمثّل انخفاضًا نسبته 17.0% و40.5% على التوالي، مقارنةً بالنصف الأول لعام 2019.

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وبالإضافة إلى ذلك، وخلال شهر حزيران، استقبل مطار الملكة علياء الدولي 711,983 مسافرًا، و6,211 حركة طائرات، 5,673 طنًا لحركة الشحن الجوي– ما يشكّل انخفاضًا نسبته 14.9%، و17.1%، و30.1%، على التوالي، بالمقارنة مع شهر حزيران 2019.
نتج النمو الإجمالي للحركة الجوية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022 عن استئناف الخطوط الجوية والمسارات واستحداثها ضمن الشبكات العالمية لمطار الملكة علياء الدولي– بما يشمل انطلاق الرحلات الجوية المنتظمة من عمّان إلى واشنطن العاصمة عبر "يونايتد إيرلاينز"، وإلى جدّة والرياض عبر طيران أديل، وإلى الإسكندرية عبر الإسكندرية للطيران، وإلى أبوظبي عبر "ويز إير" أبوظبي، بالإضافة إلى استئناف المسارات إلى أنطاليا وكوبنهاجن وبرلين وزيورخ وجنيف وروما ومونتريال والنجف عبر الملكية الأردنية، إلى جانب افتتاح مسارات جديدة إلى تورونتو عبر الملكية الأردنية، وإلى روما، وميلان، وفيينا عبر "ويز إير" هنجاريا. وعلاوة على ذلك، شملت الوُجهات الرئيسية التي أسهمت إيجابيًا في إحصائيات الحركة الجوية المسجلة كلًا من إسطنبول، وجدّة، والكويت، ودبي، والقاهرة.


وتعليقًا على ذلك، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي": "شكّلت النتائج الواعدة الملحوظة خلال النصف الأول من العام تقدمًا لمطار الملكة علياء الدولي في أعقاب أزمة فيروس كورونا؛ إذ تُظهِر أعداد المسافرين تقدمًا ثابتًا خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف: "ورُغم أنّنا لم نتعافَ كاملًا، إلّا أنّنا نتطلع لما ستجلبه الأشهر الستة المتبقية من عام 2022؛ إذ إنّنا ما نزالملتزمين بتوفير تجربة سفر مرحّبة ومميزة في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

 




 

 


 

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