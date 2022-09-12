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الإثنين، 12-09-2022 01:46 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 5.1 مليون مسافر لغاية شهر آب 2022

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الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي 5,139,090 مسافرًا خلال أول ثمانية أشهر من عام 2022 بارتفاعٍ نسبته 103.9%، وانخفاضٍ نسبته 16.6%مقارنة بعاميْ 2021 و2019 على التوالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن "مجموعة المطار الدولي".

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وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد وصلت إلى 45,849حركة، مسجّلة زيادة نسبتها 74.5%، وانخفاضًا نسبته%15.9مقارنة بإحصائيات عاميْ 2021 و2019 على التوالي.

وإلى جانب ذلك، وصلت حركة الشحن الجوي إلى 40,378 طنًا مسجّلةً أرقامًا أعلى من تلك التي تم تحقيقها خلال عام 2021 بنسبة 13.9%، وأقل بنسبة 39.6% مقارنة بعام 2019.


وخلال شهر آب، وصل عدد المسافرين في مطار الملكة علياء الدولي إلى 942,286 مسافرًا، بنمو نسبته 41.6% وانخفاض نسبته 10.5% مقارنةً بعامي 2021 و2019، على التوالي. وفيما يتعلق بحركة الطائرات،شهد المطار 6,945 حركةً، مُسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 21.8% وانخفاضًا بنسبة 18.8% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.

 

وإلى جانب ذلك، بلغت حركة الشحن الجوي 6,007طنًا، مُسجلة بذلك زيادة بنسبة 0.2% وانخفاضًا بنسبة 27.0% مقارنةً بإحصائيات عامي 2021 و2019، على التوالي.
وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي":"في الوقت الذي تشير فيه إحصائيات شهر آب إلى بعض التحسّن؛ والذي يرجع الفضل فيه جزئيًا إلى زيادة السفر خلال العيد والعطلة الصيفية، إلا أن الأرقام تظل أقل من تلك المسجلة في عام 2019.

 

ومع ذلك، فإننا في "مجموعة المطار الدولي" سنواصل العمل من أجل توسيع شبكات الوجهات وشركات الطيران في مطار الملكة علياء الدولي، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للمسافرين، بما يسهم في الحفاظ على رضاهم وتعزيز حركة السفر عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

 




 

 


 

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