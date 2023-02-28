الثلاثاء 28-02-2023
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الثلاثاء، 28-02-2023 12:00 م

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أول رحلة من مطار سفنكس الدولي عبر طيران إير كايرو

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الوكيل الإخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي أول رحلة من مطار سفنكس الدولي -ثاني أكبر مطار دولي في القاهرة، مصر والذي يخدم الجزء الغربي من العاصمة- عبر طيران إير كايرو، الذي سيسيّر رحلتين أسبوعيًا يوميْ الجمعة والإثنيْن، مما يؤكّد التزام"مجموعة المطار الدولي"بتزويد المسافرين بخيارات للمسارات الجوية المباشرة إلى المُدن الإقليمية الكُبرى بأسعارٍ معقولة.
استُقبِلت الرحلة بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، إلى جانب ممثلين عنوكيل المبيعات العام للناقل في الأردن؛ شركة ألفا الدولية للسياحة والسفر، وخدمة المناولة الأرضية؛ طيران مينزيس.

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وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي":"سعيدون باستقبال أول رحلة من مطار سفنكس الدولي، وتأسيس ربطٍ آخر غير منقطع بالعاصمة المصرية عبر الناقل الجوي طيران إير كايرو.

لا تقتصر أهمية هذا الاتصال على توفير خيارات سفر بأسعار معقولة لمسافرينا فحسب، وإنما أيضًا إتاحة فرصٍ جديدة للسفر من أجل الترفيه أو العمل بين مصر والأردن.

 

وسنواصل التزامنا بتوسيع شراكاتنا ومساراتنا الجوية، وتوفير خدمات ووسائل راحة من الدرجة الأولى للمسافرين عبر البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".


 




 

 


 

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