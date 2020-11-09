مقاهي ستاربكس تعلن عن عودة المشروب المفضّل لِموسم العطلات توفي نت لاتيه

الوكيل الاخباري - إنها اللحظة التي ينتظرها الجميع - فقد أصبحت قائمة ستاربكس الاحتفالية جاهزة في الاردن، ولا يمكننا الانتظار كي نعيش أجواء موسم العطلات مع مشروباتنا المفضلة.

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لقد حرصنا في موسم الشتاء لِهذا العام على إضافة العديد من المشروبات الدافئة ضمن القائمة الخاصة بِموسم الاحتفالات. وتتضمّن القائمة المميّزة التوفي نت لاتيه والكاراميل ماكياتو؛ وسيكون هذان المشروبان متاحان في جميع مقاهي ستاربكس.



أما للاستعداد لأفضل حالة مزاجية لأيام البرد، فتمتزج نكهة التوفي نت لاتيه الغنية مع الطعم الدافئ للمكسرات المحمّصة، والتي تم مزجها مع إسبريسو ستاربكس السلس والحليب المبخر؛ وتم إضافة طبقة علوية من الكريمة المخفوقة ورشّات من التوفي نت.





وإلى جانب شراب التوفي نت لاتيه، نقدّم مشروب كاراميل ماكياتو المصنوع من الحليب الطازج مع شراب بِنكهة الفانيليا والإسبريسو، والمغطّى برشّات الكراميل للحصول على لمسة نهائية حلوة.



وتعليقًا على إطلاق المشروبين المشهورين، قالت رنا شاهين، مديرة الاتصالات الإقليمية والمسؤولية الاجتماعية للشركات في مقاهي ستاربكس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن إطلاق مجموعة مشروبات ستاربكس الاحتفالية أمر متوقّع كل سنة. إلّا أن الناس يتطلّعون إلى هذا الموسم أكثر من غيره من المواسم.

إننا ندرك مدى استمتاع زبائننا بِموسم العطلات، وهذه هي طريقتنا لدعوتهم لِمشاركتنا الأجواء. نحن متحمسون لإتاحة الفرصة لهم كي يحتفلوا مع أحبائهم ويجتمعوا مع العائلة والأصدقاء، وهو أمر افقتدناه كثيرًا في عام 2020. ولكن عوضنا عن كل هذه الأوقات مع استعادة مشروب ستاربكس الخاص بالاحتفالات Starbucks Holiday Blend".



سيكون في إمكان عشّاق التوفي نت لاتيه احتساء مشروباتهم المفضّلة الآن، كونها أصبحت متوفّرة في جميع المقاهي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لِفترة محدودة. وللمرة الأولى.



نبذة عن ستاربكس



لا يمكن أن نختصر تجربة ستاربكس بكوب قهوة فقط. منذ البداية، سعت ستاربكس نحو التميز لتحتفي بتراث القهوة الغني من جهة وتعزّز شعور الترابط والمشاركة من جهة أخرى ليكون مقهى ستاربكس المكان المفضل لدى الزبائن بعد المنزل والعمل. ومع كل كوب قهوة نقدّمه في مقاهينا، نسعى لنعيد إحياء هذا الإرث ونقدم تجربة فريدة لزبائننا.



رسالة ستاربكس ليست مجرد كلمات مطبوعة، بل إنها فلسفة ندير بها عملنا كل يوم. تهدف العلامة إلى الاهتمام بالإنسان، فيكون لكلّ شخص كوب خاص ومكان خاص به. وتلتزم ستاربكس بتقديم خدماتها بطريقة تراعي سلامة البيئة وتهتم بالإنسان، سواء من حيث الطريقة التي تشتري بها القهوة، أو من خلال الحد من أثر زراعتها على البيئة، وصولاً إلى حسّ المسؤولية تجاه المجتمعات التي نعمل فيها.



واليوم، مع وجود أكثر من 16000 مقهى ستاربكس في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ، أصبح ستاربكس رائدة في مجال تحميص وبيع أجود أنواع القهوة حول العالم.



نحن في ستاربكس نسعى لتقديم التجربة الأفضل لكلّ زبون في كلّ مقهى من مقاهينا المنتشرة حول العالم. كما أننا نعتز بالتعاون مع العديد من المجتمعات والمؤسسات المحلية ونلتزم بتقديم تجربة ستاربكس الفريدة مع احترام العادات والتقاليد والأذواق التي تناسب كلّ دولة على حدة.



للتعرف إلى تجربة ستاربكس الرائعة، يرجى زيارتنا في أحد مقاهينا أو زيارة موقعنا الإلكتروني http://mena.starbucks.com/ar.



