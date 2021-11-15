منصة فيريتي تغلق جولة التمويل ما قبل التأسيس بقيمة800 ألف دولار وتفتح باب التسجيل في قائمة الانتظار لتجربة تطبيقها المالي في الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - أعلنت فيريتي، الشركة الناشئة والمتخصصة في التكنولوجيا المالية، والتي تعمل انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، عن إغلاق جولة التمويل ما قبل التأسيس والتي جمعت من خلالها 800 ألف دولار أمريكي، استعداداً لإطلاق تطبيقها للخدمات المصرفية العائلية للأطفال واليافعين في منطقة الشرق الأوسط.

اضافة اعلان



واستثمرت فيهذه الجولة عدة شركات تمويل استثمارية إقليمية، بما فيها فينتشر سوق وومضة وبيوند كابيتال، وبالإضافةإلى مستثمرين أفراد بارزين. ويتمحور تطبيق فيريتي حول التعليم المالي، ويوفر للأطفال واليافعين الأدوات اللازمة لتعلّم مهارات كسب وادخار المال والعطاء والإنفاق بوعي، ويمّكنالأهل من الإشرافعلى إدارة أموال أطفالهم.



ومن المقرر أن يتم إطلاق تطبيق فيريتي في الإمارات خلالالربع الرابع من عام 2021 مع توقعات بإطلاقه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2022، حيث سيتيح نهجاً مبتكراً وشاملاً لتعليم الأطفال واليافعين ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عاماً مجموعة من المهارات المالية الشخصية ضمن بيئة حقيقية. من خلال الاشتراكات العائلية في التطبيق يتمكن الأهل من إنشاء حسابات فرعية لأطفالهم يمكنهم متابعتها وإدارتها بصفتهم أصحاب الحسابات الأساسية.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمر الشريف، المؤسس المشارك في فيريتي، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عاماً في مجال الاستراتيجيات والتسويق: "عندما اجتمعت مع شركائي لتصميم تطبيق فيريتي، تمثّلت مهمتنا بتوعية جيل المستقبل مالياً وتزويدهم بالإمكانيات اللازمة لتحقيق الاستقلال المادي. تم تصميم التطبيق بناءً على احتياجات الشباب في المنطقة، آخذين بعين الاعتبار ثقافة الشرق الأوسط وقيمه، بالإضافة إلى مزايا المواطنة العالمية. ونؤكد للأهالي اهتمامنا الكبير بالمحتوى التعليمي وأسلوب تقديمه للأطفال واليافعين، حيث يمكن الانتقاءمن العديد من الخيارات لبناء تجربة خاصة لكل مستخدم بدءاً من خيارات إدارة الحسابات إلى خيارات اللغة، والتي تتضمن مبدئياً العربية والإنجليزية".



ويتيح التطبيق للأهل إمكانية تزويدالحساباتبالأموال رقمياً وتحديد حدود الإنفاق، إلى جانب بدء نظام المكافآت الذي يتيح للأطفال فرصة كسب أموال إضافية بعد إتمام أعمال ومهام محددة. وسيحظى الأطفال بخيارات لتوفير أموالهم وصرفها وفق رغبتهم باستخدام بطاقة بنكية مسبقة الدفع، والتي يمكن استخدامها للشراء في المتاجر وعلى مواقع الانترنت. وسيقوم التطبيقبإخطار الأهل بجميع المعاملات التي يقوم بها أبناؤهم، مما يتيح لهم مراقبة هذه العملياتومناقشتها مع أولادهم.



ومن جانبها، قالت دينا شومان، المؤسسة المشاركة في فيريتي وخبيرة الخدمات المصرفية ورائدة الأعمال في مجال محو الأمية المالية: "تعدّ محو الأمية المالية من المهارات الضرورية لجميع أفراد المجتمع، إلا أنها لا تحظى بالاهتمام الكافي في منطقتنا. ويشير تقرير محو الأمية المالية الذي أصدرته شركة ستاندرز آند بورز جلوبال إلى أن 66% تقريباً من البالغين لا يمتلكون المهارات المالية الأساسية. وأثبتت الدراسات قدرة الأطفال على استيعاب المفاهيم المالية البسيطة في سن مبكرة للغاية، وخاصةً إذا ما اقترنت بالتجارب الواقعية. وهذا ما دفعنا لجمع التعلّم التجريبي مع أدوات تعليمية تفاعلية لابتكار مساحة آمنة تمنح الاطفالواليافعينحرية اختيار سبل إنفاق أموالهم بطرق رشيدة".



وبدوره، قال كمال السامرائي، مستثمر وخبير مصرفي سابق ورائد أعمال لعدة مشاريع والمؤسس المشارك لدى فيريتي: "على الرغم من حداثة منصتنا، إلا أنها حظيت بإشادة إيجابية من أعضاء رئيسيين في مجتمع الاستثمار والتكنولوجيا ممن يشاركونا رؤيتنا. ونعتقد بأهمية تعليم وتحفيز الأطفال على تنمية مهارات الإدارة المالية لديهم ما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقرار وأمان من الناحية المالية. ونحن سعداء بالتعاون مع مستثمرين بارزين لتحويل هذه الرؤية إلى حقيقة ملموسة".



كما علّق تامر قدومي، الشريك العام لصندوق التمويل فينتشر سوق في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حول الاستثمار في شركة فيريتي: "يشكّل الشباب الدافع الأساسي للانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، وسيزداد تأثيرهم على أسلوب الحياة والعمل في العالم ككل. يتعيّن علينا تصميم الخدمات والمنتجات لتناسب احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة من الجمهور إذا أردنا ضمان نجاحها في المستقبل. نحن نؤمن بأهمية رؤية فيريتي الرامية إلى توفير أساسيات المعرفة المالية للجميع، وأثرها في تعزيز مكانة منتجاتها في الأسواق المحلية، وبالتوسع والنمو في الأسواق الدولية في المستقبل".



تجدر الإِشارة إلى أن المشتركين الأوائل الراغبين بالحصول علىتطبيق فيريتي والاستفادة من المزايا الإضافية المجانية مدعوون للتسجيل في قائمة الانتظار بزيارة الموقع الإلكتروني: veritytheapp.com.

•تطبيق فيريتي للخدمات المصرفية العائلية يمكّن الأطفال واليافعين من اكتساب مهارات أساسية في الإدارة المالية، مثل أساليبكسب الأموال والتوفير والعطاء والإنفاق بوعي ضمن بيئة آمنة



•التطبيق يتضمن مزايا رئيسية بما فيها توفير بطاقة بنكية مسبقة الدفع وتحويل المصروفرقمياً وإدارة الواجبات المنزلية وأهداف التوفير للأطفال



•جولة التمويل ما قبل التأسيس تحظى بدعم فينتشر سوق وومضة وبيوند كابيتال قبل الإطلاق العام للتطبيق





حول فيريتي:



تعدّ فيريتي منصة تكنولوجيا مالية تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتوفر للأطفال واليافعين الأدوات التعليمية اللازمة لتعلّم مهارات كسب وادخار المال والعطاء والإنفاق بوعي، مع إتاحة الفرصة للأهل للإشراف على إدارة أموال أطفالهم. ويقدم تطبيق فيريتي مزايا عديدة بما فيها نظام مكافآت وبطاقة بنكية مسبقة الدفع تحت إشراف الأهل ما يجعل تجربة تعلّم أساسيات المعرفة المالية الشخصية ممتعةً وتجريبية.



وبهدف تعليم الأطفال أساسيات المعرفة المالية منذ الصغر، أنشأت فيريتي بيئة آمنة للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و18 عام تتيح لهم إدارة شؤونهم المالية الشخصية وصقل مهاراتهم المالية في بيئة تحاكي الواقع. ويتيح التطبيق للأطفال واليافعين حرية اختيار سبل إنفاق أموالهم ضمن الحدود التي يضعها الأهل.



من المقرر أن يتم إطلاق تطبيق فيريتي خلال الربع الأخير من عام 2021 باللغتين العربية والإنجليزية، على أن يتم إضافة لغات أخرى لاحقاً. وتتوافر إمكانية الاشتراك بمجموعة متنوعة من الخيارات العائلية.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني veritytheapp.com، أو متابعتنا على لينكد إن، وفيسبوك، وإنستاجرام، وتويتر.



للاستفسارات الصحفية، يرجى التواصل مع:



منال شيخ

هاتف: 1762 459 50 971+

البريد الإلكتروني: [email protected]







