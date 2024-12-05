موظفو كابيتال بنك يشاركون في حملة تكية أم علي "لأطفالنا في الأردن وغزة"

الوكيل الإخباري- في إطار التزام كابيتال بنك بمسؤوليته المجتمعية ودوره في دعم المجتمع، شارك موظفو البنك في حملة الشتاء التي أطلقتها تكية أم علي تحت شعار "لأطفالنا في الأردن وغزة"، والتي تهدف إلى توفير المعاطف والبطانيات للأطفال في الأردن وغزة للتخفيف من معاناتهم خلال فصل الشتاء.

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وخلال الفعالية التي أقيمت في مقر تكية أم علي، تولّى موظفو كابيتال بنك تجهيز المعاطف الشتوية والبطانيات التي سيتم إرسالها لدعم أطفال غزة، في إطار حرصهم على المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية.



وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو: "نؤمن في كابيتال بنك بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد واجب، بل هي جزء أساسي من قيمنا المؤسسية. من خلال دعمنا لهذه الحملة، نؤكد على التزامنا بالوقوف إلى جانب الأطفال في غزة والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في هذه الأوقات الصعبة."



تأتي هذه المشاركة ضمن مجموعة من المبادرات التي ينفذها كابيتال بنك لتعزيز دوره الإنساني والمجتمعي، سواء داخل الأردن أو خارجه، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تشارك البنك رؤيته في تحقيق أثر إيجابي ومستدام.