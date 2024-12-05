موظفو كابيتال بنك يشاركون في حملة تكية أم علي "لأطفالنا في الأردن وغزة"

وخلال الفعالية التي أقيمت في مقر تكية أم علي، تولّى موظفو كابيتال بنك تجهيز المعاطف الشتوية والبطانيات التي سيتم إرسالها لدعم أطفال غزة، في إطار حرصهم على المساهمة في هذه المبادرة الإنسانية.
وقالت رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة كابيتال بنك تولين بارطو: "نؤمن في كابيتال بنك بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد واجب، بل هي جزء أساسي من قيمنا المؤسسية. من خلال دعمنا لهذه الحملة، نؤكد على التزامنا بالوقوف إلى جانب الأطفال في غزة والمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في هذه الأوقات الصعبة."
تأتي هذه المشاركة ضمن مجموعة من المبادرات التي ينفذها كابيتال بنك لتعزيز دوره الإنساني والمجتمعي، سواء داخل الأردن أو خارجه، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني التي تشارك البنك رؤيته في تحقيق أثر إيجابي ومستدام.
وتقوم تكية أم علي بتوفير الدعم الغذائي المستدام للأسر الأكثر فقراً والأكثر حاجة في المملكة ضمن برنامج الطرود الغذائية الشهرية والتي تقع تحت خط الفقر الغذائي في كافة ألوية ومحافظات المملكة، وتستلم هذه الأسر طرود شهرية تفي بمتطلبات واحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر
-
أخبار متعلقة
-
مشروع ‘Samsung Infinity’ الفريق الذي يضمن أمانك على الإنترنت
-
شراكة استراتيجية تجمع شركة زين والاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية
-
كابيتال بنك يعقد لقاءاً خاصاً حول أحدث المستجدات المالية واتجاهات السوق
-
فلاورد وداماس للمجوهرات تعلنان عن شراكة استراتيجية للارتقاء بتجربة الإهداء في دول الخليج
-
بنك الإسكان داعم لبرنامج التوعية المالية لطلبة الجامعات بالتعاون مع مؤسسة إنجاز
-
زين تستضيف جلسة حوارية حول مبادئ تمكين المرأة (WEPs) بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
بنك الإسكان ينفذ جدارية فنية للتوعية بالحفاظ على البيئة الصحية لمحاربة مرض السرطان
-
برنامج Jordan Source يتعاون مع المجلس الأطلسي والسفارة الأمريكية لإطلاق برنامج زمالة النساء المبتكرات (WIn) في المملكة