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الأربعاء، 14-06-2023 10:18 ص

موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة لزراعة الأشجار في الجيزة بالتعاون مع " العربية لحماية الطبيعة"

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة، شارك موظفو كابيتال بنك يوم الثلاثاء في مبادرة لزراعة 200 شجرة في منطقة الجيزة، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة.
وتعكس هذه المبادرة التطوعية، التزام كابيتال بنك الدائم في دعم المجتمعات المحلية والحفاظ على البيئة سعياً منه للمساهمة في بناء مجتمعات مزدهرة تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على دور البنك في زراعة المساحات الخضراء وزيادة الغطاء النباتي في المناطق الحضرية، وتحسين جودة الهواء والحد من تأثير التلوث البيئي.

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وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لاقت تفاعلاً واسعاً من الموظفين المتطوّعين الذين شاركوا في زراعة الأشجار، والذين عبّروا عن فخرهم بالمشاركة في هذه الفعالية وبالتزام كابيتال بنك بتنفيذ استراتيجيته الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

 




 

 


 

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