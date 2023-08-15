نادي مجمع المهندسين الكهربائيين والالكترونيين "IEEE" في جامعة "الأميرة سمية للتكنولوجيا" أكثر الأفرع نشاطًا في المنطقة للعام 2023

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حصل النادي الطلابي لمجمع المهندسين الكهربائيين والالكترونيين في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا IEEE PES PSUT على تصنيف أكثر الأفرع نشاطًا في المنطقة 8 (R8)، والتي تتكون من 44 فرعاً تحت مظلة IEEE PES في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.وتم تكريم فريق النادي على ما تم إنجازه خلال العام والجهود المبذولة في الاحتفالية التي نظمها النادي بيوم منظمة مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE PES DAY بمشاركة الأفرع الطلابية IEEE PES في جميع أنحاء العالم.ويأتي هذا التكريم تقديراً للجهود التي يبذلها الطلاب واللجنة التنظيمية التي كان هدفها إثراء معلومات الطلبة من خلال تنسيق الجلسات والمحادثات والرحلات الميدانية المختلفة لمواكبة أحدث التقنيات.وبيَن رئيس قسم الهندسة الكهربائية في كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة /مشرف النادي الأستاذ الدكتور فادي شحروري أن البيئة التقنية المعلوماتية التي توفرها الجامعة لطلبتها تسعى لرفع كفاءتهم بما يتناسب مع التطور التقني والمعلوماتي العالمي.